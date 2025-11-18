Деян Станкович попрощался с игроками «Спартака» на базе в Тушино
Бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович попрощался с игроками клуба после своей отставки. Встреча состоялась 16 ноября на базе команды в Тушино.
Как сообщает Metaratings.ru, после ухода Станковича обязанности главного тренера временно исполняет Вадим Романов. Под его руководством команда продолжает подготовку к матчам РПЛ.
По итогам первой половины сезона «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В 16-м туре красно-белые встретятся на домашнем поле с ЦСКА. Начало матча запланировано на 22 ноября в 16:45 по московскому времени.
Читайте также: