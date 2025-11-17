Полузащитник «ЦСКА» высказался о результатах первого круга РПЛ
Кисляк: результат «ЦСКА» в первом круге РПЛ сложно назвать плохим
Полузащитник «ЦСКА» Матвей Кисляк подвел итоги первого круга РПЛ для своей команды. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Футболист отметил, что результаты «армейцев» сложно назвать плохими. В турнирной таблице они заняли вторую строчку с 33 очками. Столько же набрал и лидирующий «Краснодар», который опережает их только по дополнительным показателям. На вопрос о том, смогут ли «красно-синие» стать чемпионами, полузащитник ответил: «Поживем — увидим».
Кроме того, в беседе с изданием он высказался об окончании беспроигрышной серии сборной России. Напомним, она прервалась в товарищеском матче с Чили в Сочи.
«Много факторов, тяжело обсуждать такое. Мы не допущены ни к каким соревнованиям. Понятное дело, что соперник был качественнее других. Мы играли в свой футбол, <…> доминировали, но, к сожалению, в футболе так бывает», — порассуждал Кисляк.Ранее экс-футболист «Краснодара» Юрий Газинский заявил, что на сегодняшний день главным соперником и конкурентом клуба является «Зенит».