Полузащитник «ЦСКА» высказался о результатах первого круга РПЛ

17 ноября 2025, 17:25

Кисляк: результат «ЦСКА» в первом круге РПЛ сложно назвать плохим

Фото: iStock/NiseriN

Полузащитник «ЦСКА» Матвей Кисляк подвел итоги первого круга РПЛ для своей команды. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Футболист отметил, что результаты «армейцев» сложно назвать плохими. В турнирной таблице они заняли вторую строчку с 33 очками. Столько же набрал и лидирующий «Краснодар», который опережает их только по дополнительным показателям. На вопрос о том, смогут ли «красно-синие» стать чемпионами, полузащитник ответил: «Поживем — увидим».



Кроме того, в беседе с изданием он высказался об окончании беспроигрышной серии сборной России. Напомним, она прервалась в товарищеском матче с Чили в Сочи.

«Много факторов, тяжело обсуждать такое. Мы не допущены ни к каким соревнованиям. Понятное дело, что соперник был качественнее других. Мы играли в свой футбол, <…> доминировали, но, к сожалению, в футболе так бывает», — порассуждал Кисляк.