Сергей Силкин о Карпине: сборная и «Динамо» сталкиваются с проблемами
Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил работу Валерия Карпина в клубе и сборной России, отметив сложности с подготовкой команд и внутренние проблемы в коллективе. Он подчеркнул, что прерванная беспроигрышная серия показала, что соперника нельзя недооценивать.
В беседе с Metaratings.ru Силкин отметил, что в «Динамо» есть трудности с интеграцией иностранных игроков и возможное возникновение группировок, что влияет на результат. Он добавил, что команда старается, но некоторые моменты не складываются из-за класса отдельных игроков.
После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает десятое место с 17 очками, оставаясь в трёх баллах от зоны стыковых матчей.
Читайте также: