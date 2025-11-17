Сергей Силкин о Карпине: сборная и «Динамо» сталкиваются с проблемами

17 ноября 2025, 15:57

Фото: iStock/Kalawin

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил работу Валерия Карпина в клубе и сборной России, отметив сложности с подготовкой команд и внутренние проблемы в коллективе. Он подчеркнул, что прерванная беспроигрышная серия показала, что соперника нельзя недооценивать.