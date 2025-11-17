«Спортинг» опроверг интерес к Сперцяну, Тикнизяну и Батракову
«Спортинг» не следит за Эдуардом Сперцяном, Наиром Тикнизяном и Алексеем Батраковым. Об этом заявил пресс-атташе лиссабонского клуба Филипе Диниш.
Ранее СМИ сообщали, что скауты «Спортинга», «Бенфики» и «Порту» присутствовали на матче Португалия — Армения (9:1) и якобы просматривали игроков сборной Армении. В беседе с Metaratings.ru Диниш опроверг эти сведения, подчеркнув, что клуб не проявляет интереса ни к Сперцяну, ни к Тикнизяну, ни к хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову.
В текущем сезоне Сперцян набрал шесть голов и 11 ассистов в 15 матчах РПЛ, а Батраков — десять голов и четыре передачи в 14 встречах. Оба игрока оцениваются Transfermarkt в 25 и 23 млн евро соответственно
.
Наир Тикнизян выступает за «Црвену звезду» и провёл восемь матчей в чемпионате Сербии, сделав одну голевую передачу. Его рыночная стоимость составляет около четырех млн евро.
