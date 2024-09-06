Диана Шнайдер посмеялась над словами Винер и Поднякова о «бомжах» и «иноагентах»

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Перед Олимпиадой-2024 в Париже на российских спортсменов, поехавших туда в нейтральном статусе, выливалось немало негатива. Серебряный призёр олимпийского парного турнира по теннису Диана Шнайдер рассказала о своей реакции на резонансные высказывания главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.
В разговоре с изданием «Спорт Экспресс» спортсменка рассказала, что когда в марте ей предложили подписать документ о согласии поехать на Олимпиаду, о выполнении определённых условий, подразумеваемых нейтральным статусом, она пришла в недоумение. Ведь Диана тогда была только 10-й ракеткой России. Но подписала, так как на Игры поехать хотелось.
В Париже в паре с Миррой Андреевой они сметали всех с корта, включая первую пару мира Крейчикову и Синякову из Чехии, вплоть до драматичного финала, в котором уступили итальянской паре в чемпионском тай-брейке. Учитывая то, что до Олимпиады Диана и Мирра вместе даже не тренировались, их серебряные медали можно считать огромным успехом.
Что касается негативных комментариев, особенно слов Винер и Позднякова про «бомжей» и «иноагентов», то Диана не придаёт им большого значения. Она рассказала, что перед турниром где-то с мамой увидели, «почитали, посмеялись». Не согласна теннисистка и с мнением депутата Госдумы, известной в прошлом спортсменки Светланы Журовой, которая сказала, что эти медали девочки выиграли для себя, а к стране они не имеют отношения.
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В Париже в паре с Миррой Андреевой они сметали всех с корта, включая первую пару мира Крейчикову и Синякову из Чехии, вплоть до драматичного финала, в котором уступили итальянской паре в чемпионском тай-брейке. Учитывая то, что до Олимпиады Диана и Мирра вместе даже не тренировались, их серебряные медали можно считать огромным успехом.
Что касается негативных комментариев, особенно слов Винер и Позднякова про «бомжей» и «иноагентов», то Диана не придаёт им большого значения. Она рассказала, что перед турниром где-то с мамой увидели, «почитали, посмеялись». Не согласна теннисистка и с мнением депутата Госдумы, известной в прошлом спортсменки Светланы Журовой, которая сказала, что эти медали девочки выиграли для себя, а к стране они не имеют отношения.
«Что ж, у каждого своё мнение. Но ведь статус статусом, а все прекрасно знают, откуда мы, где родились. И из какой страны люди, которые на трибунах скандировали «Наши, наши!». Мы это слышали и нам это очень помогало», — сказала Диана Шнайдер.
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Александр Бойцов