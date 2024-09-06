Диана Шнайдер посмеялась над словами Винер и Поднякова о «бомжах» и «иноагентах»

Перед Олимпиадой-2024 в Париже на российских спортсменов, поехавших туда в нейтральном статусе, выливалось немало негатива. Серебряный призёр олимпийского парного турнира по теннису Диана Шнайдер рассказала о своей реакции на резонансные высказывания главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.