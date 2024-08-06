Мостовой оценил игру Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024

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Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой заявил об отличных результатах российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде в Париже.
«Я люблю теннис и смотрел эту игру. Девочки молодцы. Обидно, что они проиграли, так как вообще Мирра и Диана очень легко взяли первый сет, но итальянки тоже здорово играют. Несмотря ни на что, медаль на Олимпиаде – это всегда отлично», – поделился в беседе с Metaratings.ru Мостовой.
Ранее российские теннисистки 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер выиграли серебряные медали по итогам теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в парном разряде. В финале Андреева и Шнайдер уступили итальянским спортсменкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.
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