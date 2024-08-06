Мостовой оценил игру Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поедет в Париж на закрытие летних Олимпийских игр после того, как румынскую гимнастку Ану-Марию Барбосу лишили бронзовой медали в вольных упражнениях. Об этом он написал в своей соцсети.