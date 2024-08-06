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Мостовой оценил игру Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024

Мостовой похвалил Андрееву и Шнайдер за результаты на ОИ-2024
06 августа 2024, 18:37
Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой заявил об отличных результатах российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде в Париже.


«Я люблю теннис и смотрел эту игру. Девочки молодцы. Обидно, что они проиграли, так как вообще Мирра и Диана очень легко взяли первый сет, но итальянки тоже здорово играют. Несмотря ни на что, медаль на Олимпиаде – это всегда отлично», – поделился в беседе с Metaratings.ru Мостовой.

Ранее российские теннисистки 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер выиграли серебряные медали по итогам теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в парном разряде. В финале Андреева и Шнайдер уступили итальянским спортсменкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

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#теннис
#медали
#приз
#олимпиада 2024
#спорт
Силкин рекомендовал Тюкавину больше работать
06 августа 2024, 18:59

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что нападающему команды Константину Тюкавину необходимо прибавлять в игре и больше работать.
«Тюкавину нужно прибавлять в игре, ему стоит больше работать. Если Константин хочет, чтобы о нем постоянно говорили, то ему нужно забивать. Тюкавин должен понять, что он нападающий, и его задача забивать мячи. У него большое будущее, но работу над собой ещё никто не отменял», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Ранее бывший тренер сборной России Сергей Овчинников заявил о высоком уровне национальной команды России. Так, по его мнению, такие спортсмены, как Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Юрий Горшков и другие, уже имеют европейский уровень игры и профессионализма.

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#тренер
#медали
#будущее
#спортсмены
#рпл
#игры
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Ромащенко назвал ключевое приобретение «Спартака»
Ромащенко назвал Барко ключевым приобретением «Спартака»
06 августа 2024, 18:50

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший тренер «Спартака» Мирослав Ромащенко похвалил игру аргентинского футболиста Эсекьеля Барко, отметив, что он стал буквально ключевым приобретением команды.
«Это именно тот игрок, которого не было на позиции атакующего полузащитника. Такой футболист не привязан к пространству. Он хорошо двигается по всей ширине поля и ищет мяч. Техническая оснащенность Барко не только улучшила «Спартак» в переходных фазах, но и вывела игру красно-белых на новый уровень. Барко — ключевое приобретение «Спартака», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Ромащенко.

Ранее бывший тренер сборной России Сергей Овчинников заявил о высоком уровне национальной команды России. Так, по его мнению, такие спортсмены, как Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Юрий Горшков и другие, уже имеют европейский уровень игры и профессионализма.

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#спорт
#тренер
#спортсмены
#спартак
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#рпл
#игры
#футболист
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Овчинников назвал игроков, которые определят развитие российского футбола
Овчинников назвал Глушенкова и Пиняева футболистами европейского уровня
06 августа 2024, 18:28

Фото: iStock/Pixfly

Бывший тренер сборной России Сергей Овчинников заявил о высоком уровне национальной команды России.
По его мнению, такие спортсмены, как Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Юрий Горшков и другие, уже имеют европейский уровень игры и профессионализма.

«В последнее время у нас появились очень талантливые молодые футболисты европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков и т. д. Это те игроки, которые будут определять развитие российского футбола в ближайшем будущем. Мы ни в чём не уступаем лучшим европейским сборным, наша команда недооценена. Когда мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Овчинников.

Ранее полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказал мнение о том, что спортсмен Максим Глушенков является лучшим игроком РПЛ.

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#спортсмены
#рпл
#игры
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Премьер Румынии не поедет на закрытие ОИ после лишения гимнастки Барбосы бронзы
06 августа 2024, 17:32

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поедет в Париж на закрытие летних Олимпийских игр после того, как румынскую гимнастку Ану-Марию Барбосу лишили бронзовой медали в вольных упражнениях. Об этом он написал в своей соцсети.
«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно», — написал Чолаку.

По его словам, отозвать медаль, заработанную честным трудом, основываясь лишь обращением, непонятным ни для тренеров, ни для техспециалистов, является недопустимым.

Напомним, Барбоса взяла бронзовую медаль по итогам вольных упражнений. Однако позже представители американской сборной подали апелляцию на пересмотр оценок американки Джордан Чайлз. В итоге бронзу отдали в США, еще одна румынка опустилась на пятое место после пересчета голосов.

Чолаку поддержал обеих спортсменок, заверив их в том, что их труд намного дороже любых медалей.

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#сша
#труд
#медаль
#инцидент
#спортсмен
#мок
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Спортсмен из Британии пожаловался на червей в еде в Олимпийской деревне в Париже
Daily Mail: пловец пожаловался на червей в еде в Олимпийской деревне в Париже
06 августа 2024, 15:54

Фото: istockphoto/Ozii45

Британский спортсмен Адам Пити сообщил о червях в еде в Олимпийской деревне во Франции, сообщает The Daily Mail. Пловец отметил, что вариантов белковой пищи недостаточно.
«Длинные очереди, ожидание доходит до 30 минут. Спортсмены просто наказаны, я хочу есть мясо, оно нужно мне для выступлений, почему я должен что-то менять? Мне нравится рыба, а люди находят в ней червей», — сказал он.

Пити подчеркнул, что персоналу необходимо лучше выполнять свои обязанности. Он считает, что именно спортсмены способны сделать ситуацию достоянием гласности.

Ранее сообщалось, что трое спортсменов из сборных Швейцарии и Бельгии по триатлону не станут принимать участие в эстафете из-за кишечной инфекции.

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Футбольные команды Подмосковья завоевали медали Спартакиады учащихся
06 августа 2024, 13:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряные медали выиграли команда девушек и команда юношей из Московской области на финальном этапе XII летней Спартакиады учащихся России по футболу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Подмосковная команда девушек в ходе турнира обыграла сборные Татарстана, Краснодарского края, Ленинградской области и Пермского края. В финале представительницы Московской области встретились со столичной сборной, матч завершился со счётом 1:0 в пользу москвичек. Подмосковная команда заняла второе место», — говорится в сообщении.
Юноши из Московской области на соревнованиях одержали победу над командами из Санкт-Петербурга, Свердловской области и Удмуртии и вышла в финал, где сразились за золотую медаль со сборной Москвы и проиграли со счётом 3:2, став серебряными призёрами Спартакиады.

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#футбол
#спартакиада
#медали
#московская область
#минспорта мо
#подмосковье
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Сбивший планку гениталиями легкоатлет прокомментировал инцидент на Олимпиаде
Прыгун Аммирати, сбивший планку пенисом, сказал, что был рад повеселить публику
06 августа 2024, 09:56

Фото: istock / Marko Rupena

Французский прыгун с шестом Антони Аммирати, проваливший одну из попыток в квалификации на Олимпиаде в Париже, сбив планку гениталиями, прокомментировал инцидент. Комментарий спортсмена публикует Unilad.
21-летний француз не смог преодолеть высоту 5 метров и 70 сантиметров. Изначально он задел планку ногами, а затем окончательно сбил ее пенисом. Из-за этого Аммирати не смог попасть в финал соревнований и упустил шанс завоевать медаль.

«Это первый раз, когда я начал соревнование без какого-либо стресса. Поскольку я был полным аутсайдером, у меня была только одна цель: взаимодействовать с аудиторией. Я почти добился цели», — заявил он.
Антони добавил, что рад тому, что смог вызвать у людей улыбку и смех. Он выдвинул предположение, что это может стать началом чего-то удивительного.

Ранее сообщалось, что израильская пловчиха пропустила финал из-за ужина МОК. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#медаль
#инцидент
#олимпиада 2024
#париж
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Подмосковная гольфистка Гусева завоевала медаль международного турнира в США
06 августа 2024, 09:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка Наталия Гусева из Московской области выиграла серебряную медаль на международном турнире по гольфу, который проходил в городе Портленд американского штата Орегон, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Наталия Гусева, представляющая подмосковный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, сумела набрать в личном первенстве 20 очков. С таким результатом она вышла на второе место турнира», — говорится в сообщении.
Отмечается, что золотую медаль соревнований выиграла Мория Джутанугарн из Таиланда.

В областном министерстве уточнили, что 21-летняя Наталия Гусева является единственной российской спортсменкой, которая смогла стать постоянным членом тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA).

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#спорт
#гольф
#медаль
#сша
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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«Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0
Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов»
06 августа 2024, 00:48

Фото: istock/SergeyKlopotov

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0, сообщает Lenta.ru. Матч состоялся в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.
Московский «Спартак» одержал убедительную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась 5 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счет на 29-й минуте. Полузащитник Данил Пруцев удвоил преимущество команды на 40-й минуте, а на 56-й минуте Угальде оформил дубль, доведя счет до разгромного.

После этой победы «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с шестью очками. В то время как «Крылья Советов» остаются на последнем 16-м месте, не набрав ни одного очка. Лидером турнира по-прежнему является петербургский «Зенит» с девятью очками.

В следующем туре «Спартак» встретится с грозненским «Ахматом», а «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 11 августа.

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#счёт
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