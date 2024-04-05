«Команда иноагентов»: Поздняков вслед за Винер раскритиковал российских теннисистов

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Глава Олимпийского комитета России Поздняков назвал российских теннисистов, который планируют поехать на Олимпийские игры в Париж «командой иноагентов». Такое заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что будет считать «командой бомжей» российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. При этом теннисист Даниил Медведев сообщил, что не разделяет мнение Винер.
Поздняков подчеркнул, что многие из них проживают за пределами России, зарабатывают там деньги, осуждают российскую политику и спецоперацию и утверждают при этом, что «играют за себя».
По словам Позднякова, к их спортивным достижениям он относится уважительно, но подходы к нынешней ситуации диаметрально противоположны.
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Поздняков подчеркнул, что многие из них проживают за пределами России, зарабатывают там деньги, осуждают российскую политику и спецоперацию и утверждают при этом, что «играют за себя».
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Анастасия Чинкова