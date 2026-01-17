«Динамо» без Бителло: бывший футболист клуба высказался о последствиях возможного трансфера
Гранат: уход Бителло станет ощутимой потерей для «Динамо»
Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Бителло в бразильское «Гремио». Об этом сообщает Metaratings.ru.
Ранее журналист Марсело Улиана сообщил, что бразильский клуб проявляет интерес к футболисту столичной команды.
«Бителло — один из ключевых игроков «Динамо». Его уход точно ослабит команду, но насколько — покажет сезон. Если москвичи успеют найти замену, потерю можно будет компенсировать. Однако на российском рынке найти игрока такого уровня крайне сложно: большинство команд укомплектованы, а хорошие футболисты стоят дорого и не хотят уходить», — заявил Гранат.Бителло присоединился к «Динамо» в сентябре 2023 года, перейдя из «Гремио». В сезоне-2025/26 хавбек провёл 23 матча, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.