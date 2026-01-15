Севикян: «Спартак» хорошо играл при Станковиче
Правый вингер тольяттинского «Акрона» Эдгар Севикян прокомментировал смену главного тренера в московском «Спартаке», оценив работу Деяна Станковича во главе «красно-белых».
В беседе с Metaratings.ru он отметил, что считает Станковича квалифицированным специалистом с четким видением игры и сильными тренерскими идеями. Севикян уточнил, что в карьере любого тренера бывают как удачные периоды, так и спады, и это является естественной частью профессии. Он также подчеркнул, что под руководством сербского специалиста «Спартак» показывал качественный футбол и добивался результатов, однако решения о будущем тренера клубы принимают, исходя из собственных амбиций и внутреннего видения развития.
Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года по ноябрь 2025-го. В единственном полноценном сезоне при нем команда заняла четвертое место в Российской премьер-лиге, а на момент его ухода располагалась на шестой позиции в турнирной таблице. Сам Севикян ранее работал со Станковичем в венгерском «Ференцвароше», с которым в сезоне-2023/24 стал чемпионом страны.
