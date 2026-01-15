«Торино» хочет сделать более выгодное предложение по покупке Рикардо
Итальянский «Торино» рассматривает возможность направить более выгодное с финансовой точки зрения предложение по трансферу защитника «Ботафого» Давида Рикардо. Ранее сообщалось, что 23-летний футболист может перейти в московское «Динамо» за 6,5 миллионов евро.
По информации Metaratings.ru, финальная договорённость между сторонами пока не достигнута — переговоры продолжаются из-за обсуждения условий личного контракта игрока. Отмечается, что ранее «Торино» предпринимал попытки арендовать Рикардо, однако два предложения итальянского клуба отклонили. Теперь в Турине готовы рассмотреть полноценный трансфер.
Контракт Давида Рикардо с «Ботафого» рассчитан до 31 декабря 2028 года. В текущем сезоне защитник провёл 29 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей, а также получил четыре жёлтые и две красные карточки. Transfermarkt оценивает футболиста в семь миллионов евро.
Читайте также: