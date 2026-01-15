«Торино» хочет сделать более выгодное предложение по покупке Рикардо

15 января 2026, 17:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Итальянский «Торино» рассматривает возможность направить более выгодное с финансовой точки зрения предложение по трансферу защитника «Ботафого» Давида Рикардо. Ранее сообщалось, что 23-летний футболист может перейти в московское «Динамо» за 6,5 миллионов евро.