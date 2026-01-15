Дьяков назвал продление Бабаева правильным решением для «Динамо»

15 января 2026, 13:00

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил продление контракта форварда Ульви Бабаева с клубом как правильное решение. 14 января стало известно, что Бабаев продлил соглашение с «Динамо» до лета 2029 года с опцией ещё на один сезон – до 2030 года.