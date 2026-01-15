Достижения.рф

Дьяков назвал продление Бабаева правильным решением для «Динамо»

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил продление контракта форварда Ульви Бабаева с клубом как правильное решение. 14 января стало известно, что Бабаев продлил соглашение с «Динамо» до лета 2029 года с опцией ещё на один сезон – до 2030 года.



Дьяков в беседе с Metaratings.ru отметил, что для молодого игрока, который ещё не успел полностью заявить о себе и мог столкнуться с конкуренцией иностранных футболистов и сменой тренера, оставаться в «Динамо» было логичнее, чем переходить в другой клуб, например, «Спартак». По его мнению, Бабаев в большей степени выиграл от этого решения.

21-летний нападающий провёл за «бело-голубых» 16 матчей, забил пять голов, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 750 тысяч евро.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0