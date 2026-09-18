«Динамо» и «Родина» сыграют товарищеский матч в начале октября
Московские футбольные клубы «Динамо» и «Родина» ведут переговоры о проведении товарищеского матча в Новогорске в ходе международной паузы на матчи сборных.
Как сообщает Metaratings.ru, встреча команд может состояться 3 или 4 октября.
В настоящее время «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками, набранными по результатам девяти туров в нынешнем сезоне. «Родина» располагается на 15-м месте с пятью баллами.
В предстоящем туре «Родина» сыграет с ЦСКА на выезде, а «Динамо» встретится с «Рубином» на его домашнем стадионе. Обе встречи состоятся 11 октября и стартуют в 16:30 и 19:30 мск соответственно.
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