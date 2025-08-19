Достижения.рф

«Динамо» Махачкала ведёт переговоры с бывшим защитником «Спартака» Масловым

Шамиль Газизов подтвердил интерес «Динамо» к Павлу Маслову
ФК Динамо (Фото: Instagram* / @fcdynamo)

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб заинтересован в подписании бывшего защитника «Спартака» Павла Маслова. Ранее о переговорах сообщал Metaratings.ru.



По данным издания, стороны обсуждают условия контракта и находятся на финальной стадии переговоров.

«Переговоры ведем с ним и его агентом. Нам интересен этот футболист, я его лично хорошо знаю», — прокомментировал Газизов в интервью Metaratings.ru.
Прошлый сезон Маслов провёл в аренде в «Сочи», где сыграл 22 матча и забил два гола. По информации портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 450 тысяч евро.
Софья Метелева

