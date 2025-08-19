«Динамо» Махачкала ведёт переговоры с бывшим защитником «Спартака» Масловым
Шамиль Газизов подтвердил интерес «Динамо» к Павлу Маслову
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб заинтересован в подписании бывшего защитника «Спартака» Павла Маслова. Ранее о переговорах сообщал Metaratings.ru.
По данным издания, стороны обсуждают условия контракта и находятся на финальной стадии переговоров.
«Переговоры ведем с ним и его агентом. Нам интересен этот футболист, я его лично хорошо знаю», — прокомментировал Газизов в интервью Metaratings.ru.Прошлый сезон Маслов провёл в аренде в «Сочи», где сыграл 22 матча и забил два гола. По информации портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 450 тысяч евро.