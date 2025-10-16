«Динамо» не рассматривает трансферы Ставера, Гудиева и Бориско

16 октября 2025, 11:02

Фото: istockphoto / Rafa Jodar

Московское «Динамо» не планирует подписывать вратарей Евгения Ставера («Рубин»), Виталия Гудиева («Акрон») и Максима Бориско («Балтика»). Об этом сообщает Metaratings.ru.