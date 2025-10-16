«Динамо» не рассматривает трансферы Ставера, Гудиева и Бориско
Московское «Динамо» не планирует подписывать вратарей Евгения Ставера («Рубин»), Виталия Гудиева («Акрон») и Максима Бориско («Балтика»). Об этом сообщает Metaratings.ru.
Ранее возможный интерес к игрокам упоминал журналист Иван Карпов, однако, по информации издания, в клубе эти трансферы всерьёз не обсуждались.
Основным голкипером «Динамо» в текущем сезоне РПЛ остаётся 33-летний Андрей Лунёв, на счету которого восемь матчей, одно «сухое» и 13 пропущенных мячей.
27-летний Ставер в составе «Рубина» провёл 11 встреч, пропустив 15 голов и четыре раза сыграв «на ноль». Бориско, выступающий за «Балтику» с 2019 года, отразил 6 матчей без пропущенных мячей из 11. Гудиев, защищающий ворота «Акрона» с лета 2025-го, провёл 10 игр, пропустив 17 мячей и один раз оставив ворота в неприкосновенности.
Читайте также: