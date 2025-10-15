Кудряшов заявил, что в сборной России собрались сильнейшие игроки

15 октября 2025, 13:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов в интервью Metaratings.ru поделился мнением о текущем составе национальной команды и шансах на чемпионате мира 2026 года.





Спортсмен отметил, что в настоящее время в команде собрались «сильнейшие игроки».





«Что касается вопроса о том, что качество игры в последних играх это уровень чемпионата мира, то я не могу на это ответить. Мы не можем этого знать, так как мы даже не участвуем в отборочном турнире к чемпионату мира. Товарищеские матчи не покажут истинный уровень ни нашей команды, ни уровень соперников», – подчеркнул Кудряшов.