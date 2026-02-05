«Динамо» планирует продлить контракт с вратарём Лунёвым
«Динамо» проявляет интерес к продлению контракта с 34-летним российским голкипером Андреем Лунёвым. Несмотря на это, официальных переговоров о новом соглашении пока не ведётся
Как сообщает Metaratings.ru, Лунёв выступает за московскую команду с июля 2024 года. За это время он сыграл 42 матча, из которых девять провёл «на ноль», пропустив 53 гола. Действующий контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2026 года с опцией продления на сезон по обоюдному согласию.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в один миллион евро. Ранее Лунёв защищал ворота «Истры», «Торпедо», «Калуги», «Сатурна», «Уфы», «Зенита», «Байера» и «Карабаха».
