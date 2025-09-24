Пономарев: Сборная России и «Краснодар» должны благодарить владимирское «Торпедо» за Кривцова

24 сентября 2025, 18:27

Пономарев: Сборная России и «Краснодар» должны благодарить «Торпедо» за Кривцова

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в беседе с «РБ Спорт» оценил вклад владимирского «Торпедо» в карьеру полузащитника «Краснодара» и национальной команды России Никиты Кривцова.





По его словам, «Сборная России» и «Краснодар» должны быть благодарны владимирскому «Торпедо» за футболиста. Кривцов получил уникальную возможность развиваться в этой команде в столь юном возрасте, подчеркнул Пономарев.





«Именно благодаря тому, что он играл в футбол на взрослом уровне, а не в молодежном первенстве, сейчас ему проще как в национальной команде, так и в кубанском клубе. В общем, давайте скажем спасибо прекрасному футбольному городу Владимир, что в нашей стране есть такой прекрасный игрок», — добавил экс-защитник сборной СССР по футболу.