«Спартак» находит свою игру, заявил Сычёв

25 сентября 2025, 18:03

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Сычёв в эксклюзивном интервью Metaratings.ru поделился мнением о выступлении «красно-белых» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).





Спортсмен отметил, что «Спартак», как обычно, обсуждается больше всех. Он подчеркнул, что дисквалификация тренера Деана Станковича, как полагают некоторые эксперты и фанаты, пойдёт команде на пользу, поскольку чрезмерные эмоции и споры с судьями мешают достижению хороших результатов.



Сычёв подчеркнул, что команда показывает характер.





«В последнем матче одержала волевую победу, забивают те, кто должен. «Спартак» находит свою игру. Если эмоциональный порыв Станковича помогает – значит, это правильный инструмент. Но нужно быть внутри, чтобы понять. Амбиции и задачи максимальные, как всегда. Очки нужны, чтобы подниматься. Дальше эксперты могут обсуждать, нужен тренер или нет. Мне хочется стабильности. У «Спартака» сильный состав, яркие футболисты. Болельщики ждут первое место. Посмотрим, как будет», – высказался собеседник издания.