«Динамо» расторгло контракт с Муми Нгамалё из-за пропусков тренировок
Футбольный клуб «Динамо» расторг соглашение с полузащитником Муми Нгамалё из-за систематических пропусков тренировок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Клуб применил к игроку дисциплинарные меры: за неявки на сборы в июне ему начислят штраф в размере зарплаты за этот месяц, при этом контракт остаётся действующим. В составе «Динамо» Нгамалё провёл 117 матчей и забил 21 гол.
Год назад игрок уже балансировал на грани увольнения. Его девушка Ника Черемисинова пожаловалась в соцсетях на тогдашнего тренера Валерия Карпина: тот не выпускает Нгамалё на поле. По её словам, с начала отношений футболист стал реже попадать в старт, а его результативность упала.
Но заступаться за возлюбленного Черемисиновой не помогло: через пять месяцев Нгамалё изменил девушке и выгнал её из дома. Она нашла у него в телефоне много женских контактов и переписку с известной певицей.
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