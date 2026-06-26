«Динамо» расторгло контракт с Муми Нгамалё из-за пропусков тренировок

26 июня 2026, 12:28

Муми Нгамалё (Фото: Instagram* @nm.ngamaleu13)

Футбольный клуб «Динамо» расторг соглашение с полузащитником Муми Нгамалё из-за систематических пропусков тренировок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.