Директор ХК «Металлург»: КХЛ переживает тяжелые времена, но не стоит на месте

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Бывший хоккеист и спортивный директор ХК «Металлург» Евгений Бирюков не согласился с мнением, что уровень КХЛ падает, заявив, что лига переживает тяжелые времена, но не стоит на месте и развивается. По его словам, в КХЛ начинают сверкать молодые таланты.
«Есть мнение, что уровень КХЛ падает? Я с этим не согласен. Сейчас мы переживаем тяжелую ситуацию, но зато у нас начинают сверкать молодые таланты. Во всем есть плюсы и минусы. В плане развития лига идет вперед. Уровень стал совсем другим, КХЛ не стоит на месте», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.О своем виде спорта высказалась и олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева. В интервью для RT она призналась, что поняла жесткость своей дисциплины только, когда вышла на профессиональный уровень.
«Наверное, когда вышла на профессиональный уровень. У меня всегда почему-то получается, что я вся побитая с игры выхожу. Не знаю, с чем это связано, но постоянно падаю, мне постоянно что-то прилетает. Без пары синяков никогда не обходится», — рассказала девушка.Читайте также:
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