Кафельников назвал позором обнаружение допинга у Синнера и Швёнтек

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В минувший четверг орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) сообщил, что нынешняя вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши в августе 2024 года сдала положительный тест на допинг. Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал происходящее в мировом теннисе настоящим позором.
«Иногда я думаю, почему я, чёрт возьми, не принимал стероиды на протяжении своей карьеры? Играл бы в год не по 170 матчей, а по 300», — с горькой иронией написал знаменитый в прошлом теннисист на своей странице в социальной сети Х.
В организме польской теннисистки был обнаружен запрещённый препарат триметазидин. В ITIA сочли, что существенной вины Швёнтек в этом нет. Она сумела доказать, что вещество случайно попало в её организм через загрязнённый препарат мелатонин, который она принимала для улучшения сна.
Напомним, ранее первая ракетка мира Янник Синнер не был наказан за две положительные допинг-пробы на клостебол, сданные в марте 2024 года.
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Александр Бойцов