Вяхирева об ударе Зидана головой: красиво же получилось

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Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева вспомнила о стычке футболистов Марко Матерацци с Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года, когда последний ударил соперника головой. По ее словам, французу следовало бы обойтись без расправы, но получилось красиво.
«Помню ли? Конечно. Был ли прав в той ситуации Зидан? Для меня эта история имеет две стороны. Для начала: мы так и не знаем, что именно тогда итальянец сказал французу. Возможно, следовало обойтись без физической расправы, решить вопрос вербально, но красиво же получилось», — поделилась спортсменка в беседе с RT.О былых матчах вспомнил и бывший хоккеист, а ныне спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков. В беседе с Metaratings.ru он заявил, что игра его клуба против команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2008 году была уникальным опытом, когда вся Россия болела за соотечественников.
«Да, это был уникальный опыт для нашей лиги. Мы почувствовали на себе уровень НХЛ, было очень интересно. Получилось круто: организация была на уровне и матч получился хорошим. Вся страна за нас болела», — рассказал Бирюков.Читайте также:
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