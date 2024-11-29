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Вяхирева об ударе Зидана головой: красиво же получилось

Фото: iStock/Filip Viranovski

Фото: iStock/Filip Viranovski

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева вспомнила о стычке футболистов Марко Матерацци с Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года, когда последний ударил соперника головой. По ее словам, французу следовало бы обойтись без расправы, но получилось красиво.
«Помню ли? Конечно. Был ли прав в той ситуации Зидан? Для меня эта история имеет две стороны. Для начала: мы так и не знаем, что именно тогда итальянец сказал французу. Возможно, следовало обойтись без физической расправы, решить вопрос вербально, но красиво же получилось», — поделилась спортсменка в беседе с RT.
О былых матчах вспомнил и бывший хоккеист, а ныне спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков. В беседе с Metaratings.ru он заявил, что игра его клуба против команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2008 году была уникальным опытом, когда вся Россия болела за соотечественников.


«Да, это был уникальный опыт для нашей лиги. Мы почувствовали на себе уровень НХЛ, было очень интересно. Получилось круто: организация была на уровне и матч получился хорошим. Вся страна за нас болела», — рассказал Бирюков.
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#россия
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#матч
#нхл
#игра
Директор ХК «Металлург»: КХЛ переживает тяжелые времена, но не стоит на месте
29 ноября 2024, 16:04

Фото: iStock/vchal

Бывший хоккеист и спортивный директор ХК «Металлург» Евгений Бирюков не согласился с мнением, что уровень КХЛ падает, заявив, что лига переживает тяжелые времена, но не стоит на месте и развивается. По его словам, в КХЛ начинают сверкать молодые таланты.
«Есть мнение, что уровень КХЛ падает? Я с этим не согласен. Сейчас мы переживаем тяжелую ситуацию, но зато у нас начинают сверкать молодые таланты. Во всем есть плюсы и минусы. В плане развития лига идет вперед. Уровень стал совсем другим, КХЛ не стоит на месте», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
О своем виде спорта высказалась и олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева. В интервью для RT она призналась, что поняла жесткость своей дисциплины только, когда вышла на профессиональный уровень.
«Наверное, когда вышла на профессиональный уровень. У меня всегда почему-то получается, что я вся побитая с игры выхожу. Не знаю, с чем это связано, но постоянно падаю, мне постоянно что-то прилетает. Без пары синяков никогда не обходится», — рассказала девушка.
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#кхл
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#девушка
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Каширский турнир по настольному теннису собрал игроков из шести округов
29 ноября 2024, 13:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Открытый любительский турнир по настольному теннису «Тарасковский накат» состоялся в деревне Тарасково городского округа Кашира 23 ноября, участниками турнира стали игроки из шести округов Московской области, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в турнире приняли 24 человека, представлявшие шесть подмосковных округов. По итогам игр первое место занял Александр Виноградов, представлявший Ступино и Тарасково, а на вторую и третью ступени пьедестала почёта поднялись представители Озёр: втрое место занял Алексей Орлов, а третье — Алексей Смолин», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Турнир проводился в спортклубе «Кашира» им. Н. П. Елисеева. Содействие в организации спортивного мероприятия оказала общественная организация «Офицеры России» и лично глава исполкома каширского отделения организации Вячеслав Кузнецов.

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#турнир
#кашира
#теннис
#соревнования
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Кафельников назвал позором обнаружение допинга у Синнера и Швёнтек
29 ноября 2024, 12:30

Фото: istockphoto/PeopleImages

В минувший четверг орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) сообщил, что нынешняя вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши в августе 2024 года сдала положительный тест на допинг. Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал происходящее в мировом теннисе настоящим позором.
«Иногда я думаю, почему я, чёрт возьми, не принимал стероиды на протяжении своей карьеры? Играл бы в год не по 170 матчей, а по 300», — с горькой иронией написал знаменитый в прошлом теннисист на своей странице в социальной сети Х.

В организме польской теннисистки был обнаружен запрещённый препарат триметазидин. В ITIA сочли, что существенной вины Швёнтек в этом нет. Она сумела доказать, что вещество случайно попало в её организм через загрязнённый препарат мелатонин, который она принимала для улучшения сна.

Напомним, ранее первая ракетка мира Янник Синнер не был наказан за две положительные допинг-пробы на клостебол, сданные в марте 2024 года.

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#допинг
#теннис
#препараты
#наказание
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Масоэро: российские футболисты живут в большей роскоши, чем многие другие
29 ноября 2024, 10:45

Фото: iStock/FotografieLink

Аргентинский защитник румынского клуба «Университатя» и экс-защитник «Пари НН» Лукас Масоэро заявил, что российские футболисты живут в большей роскоши, чем спортсмены во многих других странах. По его словам, игры в Российской Премьер-Лиге делают игроков богатыми.
«Но не секрет, что у футболистов хорошие, дорогие жизни. Даже если ты играешь в Румынии или Аргентине, то живешь неплохо. Но в России больше роскоши, чем во многих других странах. Если ты играешь в РПЛ, ты богат», — отметил он в беседе с «РБ Спорт».
Масоэро также добавил, что не считает бразильских полузащитников «Зенита» Вендела и Клаудиньо заложниками клуба, запертыми в золотых клетках. Аргентинец подчеркнул, что они сами и добровольно подписали контракт.

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#спорт
#контракт
#рпл
#футбол
#матч
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Глава Одинцовского округа Иванов обсудил развитие школы карате «Боец»
28 ноября 2024, 17:15

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провёл встречу с воспитанниками и наставниками школы «Боец» в Звенигороде. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Руководитель школы, имеющий чёрный пояс, мастер боевых искусств Олег Кузнецов поделился планами развития секций, а юные спортсмены показали приёмы карате.
«Младшая возрастная группа, которая занимается в школе, – 4-5 лет. Здесь есть всё, чтобы комфортно обучаться боевым искусствам: современные тренажёры, профессиональные маты, удобные раздевалки, душевые кабины. Будем стараться поддерживать школу», – пообещал глава муниципалитета.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Кузнецов подчеркнул, что цель школы – всестороннее развитие подрастающего поколения.
«Главная задача для нас – привить желание заниматься спортом, обучаться технике, воспитывать силовые и физические качества. В следующем году будет 25 лет, как я веду секцию карате. Звенигородская школа открылась недавно, но уже около 50 человек занимаются в секции. Вместе с ребятами участвуем в соревнованиях, получаем спортивные разряды. Однако основной целью ставлю всестороннее воспитание детей», – сказал тренер.
Он также выезжает в новые регионы и проводит беседы с ребятами о том, как занятия боевыми искусствами помогают в развитии. Помимо этого, мастер боевых искусств рассказывает одинцовским школьникам, что такое физическое и моральное здоровье.

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#московская область
#звенигород
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В Госдуме отреагировали на отказ украинского футболиста жать руку Головину
Депутат Свищев: украинские спортсмены — бедолаги под жестким прессингом страха
28 ноября 2024, 16:59

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что украинские спортсмены — это бедолаги, которые живут под жестким прессингом страха. Об этом он заявил в беседе с Metaratings.ru, комментируя отказ украинского вратаря ФК «Бенфики» Анатолия Трубина жать руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину. По его словам, отказ от рукопожатия вызван требованиями Киева.
«Трубин — молодой украинский парень, его просто запугали у себя на родине. У украинских спортсменов есть четкое указание от своего руководства — ни в коем случае не жать руки россиянам, не фотографироваться с ними. Если бы Трубин пожал руку Головину, его бы захейтили на родине и выгнали бы из сборной и вообще откуда только можно», — пояснил он.
Свищев добавил, что Трубину в будущем будет стыдно за свое поведение, а Головину не нужно переживать из-за провокаций соперников, ведь он шикарный футболист, успехами которого гордятся на Родине.
«Украинские спортсмены — бедолаги, они живут под жестким прессингом страха. Футбольные клубы — это многонациональные команды. И что, теперь каждый футболист, выходя на поле, будет думать, с какой страной какая политическая обстановка сейчас, кому жать руку, а кому нет? Это глупо, конечно», — поделился депутат.
Напомним, ранее новоиспеченные украинские легионеры клубов из футбольных чемпионатов Испании и Португалии попали в поле зрения министерства спорта и молодежной политики Украины. Артем Довбик и Анатолий Трубин внесены в список спортсменов, нарушивших правила пребывания за пределами страны. Оба футболиста не вернулись из-за границы после завершения соревнований.

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#футболист
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Подмосковные саночники завоевали семь медалей Кубка России
28 ноября 2024, 16:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала семь медалей Кубка России по санному спорту. У спортсменов региона - золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В соревнованиях женщин на двухместных санях тандем Виктории Демченко и Олеси Михайленко из Красноярска показал лучший результат. Дарья Пересторонина и Мария Посельская на том же старте стали бронзовыми призёрами. В женском спринте на двухместных санях Пересторонина и Посельская завоевали серебро. В одиночном спринте Дарья Олесик стала серебряным призёром. Ещё одно серебро – у неё же старте на одноместных санях среди женщин», – отметили в пресс-службе.
В командной эстафете саночники из Московской области Олесик, Павел Репилов, Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов завоевали серебряные медали. В микст-эстафете команда в составе Винниченко, Виноградова, Пересторониной и Посельской завоевала бронзу.

Кубок России по санному спорту проходил в Сочи в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#медали
#соревнования
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Подмосковный пловец Степанов выиграл медаль чемпионата России
28 ноября 2024, 14:24

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль чемпионата России по плаванию завоевал спортсмен из Московской области Александр Степанов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Александр Степанов поднялся на вторую ступень пьедестала почета по итогам заплыва на 1500 м вольным стилем среди мужчин. Золотую медаль завоевал представитель Санкт-Петербурга, а бронзовую — пловец из Ростовской области», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что медаль, завоёванная Александром Степановым, стала пятой для сборной Московской области на чемпионате России. Ранее ещё один представитель Подмосковья Роман Акимов взял золото на дистанции 200 м вольным стилем и серебро в заплыве на 400 м вольным стилем, а Дарья Рогожинова выиграла две бронзовые награды: в женском заплыве 200 м баттерфляем и в комплексном плавании на 400 метров.

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Мостовой: для «Спартака» главное не столкнуться с «Краснодаром»
28 ноября 2024, 10:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший полузащитник московского «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что шансы «красно-белых» в FONBET Кубке России зависят от жеребьевки. По его словам, для них главное не столкнуться с «Краснодаром».
«Стало ли у «Спартака» больше шансов после вылета? Зависит от жеребьёвки. Главное не попасть на «Краснодар», хотя и с «Краснодаром» можно сыграть. Что такого-то?», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Оценивать предыдущую игру «красно-белых» Мостовой не стал, так как проигрыш мало на что повлиял.
«Конечно, эта игра ничего не дает. Выигрываешь первые две игры в группе, потом вообще курить можешь», — подчеркнул футболист.
Ранее защитник «Динамо» Николас Маричаль заявил, что его клуб готов к борьбе за чемпионский титул не только в Российской Премьер-Лиге, но и в Кубке России по футболу. По его мнению, состав команды уже позволяет стремиться к таким высотам.

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