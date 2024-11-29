Вяхирева об ударе Зидана головой: красиво же получилось

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева вспомнила о стычке футболистов Марко Матерацци с Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года, когда последний ударил соперника головой. По ее словам, французу следовало бы обойтись без расправы, но получилось красиво.