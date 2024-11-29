Масоэро: российские футболисты живут в большей роскоши, чем многие другие

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Аргентинский защитник румынского клуба «Университатя» и экс-защитник «Пари НН» Лукас Масоэро заявил, что российские футболисты живут в большей роскоши, чем спортсмены во многих других странах. По его словам, игры в Российской Премьер-Лиге делают игроков богатыми.
«Но не секрет, что у футболистов хорошие, дорогие жизни. Даже если ты играешь в Румынии или Аргентине, то живешь неплохо. Но в России больше роскоши, чем во многих других странах. Если ты играешь в РПЛ, ты богат», — отметил он в беседе с «РБ Спорт».Масоэро также добавил, что не считает бразильских полузащитников «Зенита» Вендела и Клаудиньо заложниками клуба, запертыми в золотых клетках. Аргентинец подчеркнул, что они сами и добровольно подписали контракт.
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