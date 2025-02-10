Директор клуба «Аль-Наср» Дюранте: После тысячного гола Роналду мы устроим праздник

Криштиану Роналду (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
На днях знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру отметил своё 40-летие. Однако звёздный игрок отнюдь не собирается вешать бутсы на гвоздь и намерен покорить отметку в 1000 голов, каковое событие его нынешний клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии собирается отметить с небывалым размахом.
Об этом в эксклюзивном интервью сетевому изданию Metaratings.ru сообщил коммерческий директор команды Жорди Дюранте. Он выразил уверенность, что португалец добьётся этого небывалого успеха именно в футболке саудовского клуба.
Криштиану, как будто, вовсе не против такого расклада. Например, незадолго до своего юбилея нападающий оформил дубль в ворота «Аль-Васля». В 11 последних матчах он наколотил уже 15 мячей. Такими темпами заветная тысяча голов не за горами. Вот только, удивляясь успехам отказывающегося стареть бомбардира, его может перехватить какой-либо топ-клуб. Тогда саудитам придётся высылать торт по почте.
А если серьёзно, то директор клуба отметил, что такой футболист не только повышает престиж команды и помогает ей добиваться высоких результатов, но и оказывает огромное влияние на других игроков. Они тянутся за ним, стараются быть лучше, и это идёт на пользу и коллективу, и партнёрам Роналду, и даже ему самому. Ведь когда на тебя разинув рот смотрят молодые товарищи по команде, как-то неловко опускаться ниже определённого уровня, с улыбкой сказал Дюранте.
За свою карьеру Криштиану Роналду забил 924 мяча, из которых 81 — за свою нынешнюю команду. Он рекордсмен мира по количеству голов за сборную (135). На втором месте идёт его извечный соперник на поле и в медийном пространстве Лионель Месси, у которого 112 забитых голов в матчах за национальную команду Аргентины. Жорди Дюранте очень надеется, что заочное соперничество двух голеадоров поможет португальцу забить тысячный гол в футболке саудовского клуба.
Жорди Дюранте стал гостем Winline Зимнего Кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби. 6 февраля Дюранте принял участие во встрече в формате бизнес-завтрака для руководителей клубов, участвующих в турнире, и иностранных гостей. В финале турнира 11 февраля встретятся «Зенит» из Санкт-Петербкрга и московский «Спартак».
Справка: Считается, что Эдсон Арантес ду Насименту (Пеле) забил больше 1000 мячей за карьеру, но некоторые из них вызывают сомнение, так как не фиксировались на кинокамеру. Роналду подчёркивает, что все его голы записаны на видео.
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Криштиану, как будто, вовсе не против такого расклада. Например, незадолго до своего юбилея нападающий оформил дубль в ворота «Аль-Васля». В 11 последних матчах он наколотил уже 15 мячей. Такими темпами заветная тысяча голов не за горами. Вот только, удивляясь успехам отказывающегося стареть бомбардира, его может перехватить какой-либо топ-клуб. Тогда саудитам придётся высылать торт по почте.
А если серьёзно, то директор клуба отметил, что такой футболист не только повышает престиж команды и помогает ей добиваться высоких результатов, но и оказывает огромное влияние на других игроков. Они тянутся за ним, стараются быть лучше, и это идёт на пользу и коллективу, и партнёрам Роналду, и даже ему самому. Ведь когда на тебя разинув рот смотрят молодые товарищи по команде, как-то неловко опускаться ниже определённого уровня, с улыбкой сказал Дюранте.
«А уж сколько его футболок с эмблемой нашего клуба мы продаём по всему миру!», — весомо и значительно добавил коммерческий директор «Аль-Насра».
За свою карьеру Криштиану Роналду забил 924 мяча, из которых 81 — за свою нынешнюю команду. Он рекордсмен мира по количеству голов за сборную (135). На втором месте идёт его извечный соперник на поле и в медийном пространстве Лионель Месси, у которого 112 забитых голов в матчах за национальную команду Аргентины. Жорди Дюранте очень надеется, что заочное соперничество двух голеадоров поможет португальцу забить тысячный гол в футболке саудовского клуба.
«Его присутствие во всех рабочих процессах влияет на наше развитие. Его профессионализм проявляется во всем, а работать с ним очень просто, несмотря на звёздный статус», — заключил спортивный и финансовый функционер.
Жорди Дюранте стал гостем Winline Зимнего Кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби. 6 февраля Дюранте принял участие во встрече в формате бизнес-завтрака для руководителей клубов, участвующих в турнире, и иностранных гостей. В финале турнира 11 февраля встретятся «Зенит» из Санкт-Петербкрга и московский «Спартак».
Справка: Считается, что Эдсон Арантес ду Насименту (Пеле) забил больше 1000 мячей за карьеру, но некоторые из них вызывают сомнение, так как не фиксировались на кинокамеру. Роналду подчёркивает, что все его голы записаны на видео.
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Александр Бойцов