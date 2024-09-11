Стало известно, перейдёт ли Роналду в РПЛ

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В агентстве Gestifute заявили, что переход нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в чемпионат России нереалистичен.
«Приедет ли Роналду в РПЛ до завершения карьеры? Это невозможно», – прокомментировали в беседе с Metaratings.ru представители агентства.
До этого сообщалось о том, что 39-летний Роналду забил свой юбилейный 900-й гол в карьере, а его действующее соглашение с «Аль-Насром» будет действовать до конца сезона-2024/25.
Ранее агент Эммануэль Адейоле, представляющий интересы полузащитника «Брентфорда» Фрэнка Оньеки, заявил, что спортсмен в будущем может приехать в Россию. Отмечалось, что в этом сезоне спортсмен будет выступать за немецкий «Аугсбург» на правах аренды.
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