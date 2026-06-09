Директор махачкалинского «Динамо» назвал главную задачу клуба на следующий сезон

09 июня 2026, 18:41

Газизов: «Динамо» ставит задачу остаться в РПЛ и избежать стыковых матчей

Фото: Istock/baris canverenler

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о выступлении команды в сезоне-2025/26 и рассказал о задаче клуба на сезон-2026/27.





В беседе с Metaratings.ru Газизов обратил внимание на то, что «Динамо» осталось в РПЛ на следующий сезон, и клуб рад этому.



Однако Шамиля Камиловича не устраивает, что сохранить прописку удалось только через стыковые матчи. Он отметил, что руководство клуба ещё не обсуждало задачу на следующий сезон.

«Будем как всегда идти от игры к игре. Перед «Динамо» будет стоять задача остаться в РПЛ. И избежать стыковых матчей. Задачу занять конкретное место или быть в топ-10 РПЛ мы никогда не ставили, не формулировали так», — сказал директор клуба.