Директор махачкалинского «Динамо» высказался о формате FONBET Кубка России

07 августа 2026, 17:15

Директор Газизов: формат FONBET Кубка России удачный для команд РПЛ

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил текущий формат FONBET Кубка России и расставил турнирные приоритеты для клуба. Об этом стало известно 7 августа.





По словам спикера, разделять значимость соревнований в команде не принято, однако он признал, что главным турниром для любой команды РПЛ был и остается национальный чемпионат. Газизов отметил, что Кубок дает возможность быстрее побороться за трофей, но при этом уступает в статусе.



Отвечая на вопрос о действующем формате розыгрыша, гендиректор «Динамо» добавил, что для представителей других дивизионов условия могут быть менее комфортными. Его цитирует «РБ Спорт».





«Для команд РПЛ это удачный формат, им грех жаловаться», — прокомментировал Газизов.