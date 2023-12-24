Валиева исполнила показательный номер под песню из «Слова пацана»

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Российская фигуристка Камила Валиева в показательных выступлениях после чемпионата России исполнила номер под саундтрек из нашумевшего сериала «Слово пацана».
На чемпионате России Камила Валиева заняла третье место. Победу на турнире одержала Аделия Петросян — ещё одна ученица Этери Тутберидзе.
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