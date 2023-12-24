Валиева исполнила показательный номер под песню из «Слова пацана»

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил собственный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Его бой против британца Линдона Артура прошел в Эр-Рияде и завершился единогласным решением судей в пользу Бивола, сообщает ТАСС.