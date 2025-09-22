Дмитриев объяснил победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
Дмитриев: «Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» за счет хорошей командной игры
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев после игры девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (2:1) отметил, что победа стала следствием слаженных командных действий.
По его словам Metaratings.ru, самарцы сейчас другие, матч получился тяжёлым — тем более что москвичи пропустили в дебюте, но общая командная работа позволила вырвать победу.
«Мы показали хорошую командную игру, поэтому и получилось выиграть», — сказал собеседник.После девяти туров «Спартак» идёт пятым в таблице с 15 очками. В следующем туре москвичи 28 сентября примут «Пари НН», начало — в 19:30 мск.