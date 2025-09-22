Дмитриев объяснил победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

22 сентября 2025, 18:32

Дмитриев: «Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» за счет хорошей командной игры

Фото: istockphoto/Rost-9D

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев после игры девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (2:1) отметил, что победа стала следствием слаженных командных действий.





По его словам Metaratings.ru, самарцы сейчас другие, матч получился тяжёлым — тем более что москвичи пропустили в дебюте, но общая командная работа позволила вырвать победу.



