Дмитрий Абарёнов вновь возглавил подмосковный Минспорт

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Дмитрий Абарёнов вновь стал министром физической культуры и спорта Московской области. Постановление о назначении подписал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Абарёнов возглавлял подмосковное спортивное ведомство с ноября 2021 года по февраль 2024-го. Позже он перешёл на новое место работы в качестве гендиректора АО «Мострансавто». С 27 февраля министерством руководил Алексей Перов.
К выполнению обязанностей в статусе министра спорта Подмосковья Абарёнов приступил 23 июля 2024 года.
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