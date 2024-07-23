Подмосковные гребцы завоевали 17 медалей чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Шесть золотых, восемь серебряных и три бронзовых медали выиграли спортсмены из Московской области на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золото в копилку подмосковной сборной принесли Максим Спесивцев в дисциплинах «байдарка-одиночка мужчины 1000 метров» и «байдарка-одиночка мужчины 5000 метров», Сергей Свинарев в дисциплине «С-1 мужчины 200 метров», Максим Оселёдко в дисциплине «байдарка-одиночка мужчины 200 метров», а также Елена Анюшина в дисциплине «байдарка-двойка 1000 метров» и Иван Дмитриев в дисциплине «каноэ-двойка 1000 метров», — говорится в сообщении.Серебряные медали завоевала Елена Анюшина в заплыве «байдарка-двойка женщины 500 метров» и в составе сборной команды в заплыве «байдарка-четверка женщины 500 метров». Вторыми также стали Максим Спесивцев и Виталий Ершов в мужском заплыве на байдарке-четверке на 500 метров, Иван Дмитриев в заплыве «каноэ-одиночка мужчины 5000 метров» и Владислав Литовка в заплыве «К-2 мужчины 500 метров».
Кроме того, серебро завоевал представитель Московской области Максим Оселёдко в дисциплинах «байдарка-одиночка 200 метров» и «байдарка-двойка 500 метров».
Бронзовые награды выиграли и Елена Анюшина в одиночном заплыве байдарочниц на 500 метров, а также Максим Специвцев и Виталий Ершов в дисциплине «байдарка-двойка мужчины 500 метров».
Соревнования проводились в Воронеже с 17 по 23 июля.
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