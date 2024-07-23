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Первый этап Кубка Карякина в Королёве собрал более 300 шахматистов

23 июля 2024, 14:29
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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В стартовом турнире Кубка Сергея Карякина приняли участие более 300 опытных и начинающих шахматистов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Соревнования прошли в центральном парке Королёва.
«Спасибо всем, кто сегодня сюда пришёл! Если бы не было такого живого интереса, такого количества детей, мы бы здесь не находились. Это всё для вас, чтобы дети могли участвовать в турнирах, набираться опыта. Всем удачи, хорошей игры, красивых партий, ярких комбинаций и побед» – напутствовал участников чемпион мира по блицу и рапиду, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.
Вместе с чемпионом Европы, международным гроссмейстером Владимиром Поткиным он провёл сеанс одновременной игры. Именитым шахматистам противостояли ведущие юниоры региона. Победителю первенства России до 15 лет Святославу Лисенкову удалось завершить партию вничью. Своим выступлением в сеансе одновременной игры он сделал серьёзную заявку на победу в открытом турнире. В результате шахматному вундеркинду удалось одержать семь побед из семи. Второе место занял Сергей Волков. Бронза – на счету Андрея Сбитнева. Все призёры представляли Московскую область.



В открытом турнире разыгрывали медали среди женщин и ветеранов. У представительниц прекрасного пола третьей стала Екатерина Поддаева из Московской области. Среди ветеранов победу праздновал 81-летний житель Подмосковья Анатолий Калинин. Второе и третье места заняли Михаил Григорьев и Владимир Бакашинов из Московской области.

В соревнованиях мальчиков и девочек 2015 года рождения и моложе стопроцентный результат показал подмосковный шахматист Илья Мальченко. На третью ступень пьедестала поднялся Владимир Новиков из Московской области. У девочек золотая награда – на счету ещё одной представительницы Подмосковья Веры Перепеловой.

Как напомнили в министерстве, в этом году Кубок Сергея Карякина проходит в два этапа. Второй состоится 11 августа в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Ёлочки».

Найти подробную информацию о соревнованиях можно на сайте.

Впервые турнир состоялся в Подмосковье в 2022 году. Сейчас он стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#московская область
#нацпроекты
Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже
23 июля 2024, 12:16

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике и член Международного олимпийского комитета (МОК), не присутствует на сессии организации в Париже. Об этом сообщил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер.
«После окончания своего срока полномочий Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК. В августе 2016 года она была избрана в эту комиссию на восьмилетний срок. Кроме того, с 2023 года Елена Исинбаева является членом комиссии по олимпийскому образованию», — сообщили в РИА Новости ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК) .

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. Она завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне она стала бронзовым призёром.

МОК разрешил российским спортсменам участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, утвердив специальный флаг и гимн. Однако на церемонии открытия они не будут участвовать в параде атлетов, а их медали не будут учитываться в медальной таблице.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «международные чиновники искажают смысл олимпийского движения и наносят ущерб международному спорту».

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Петржела выразил уверенность в завершении карьеры Дзюбы в РПЛ
22 июля 2024, 18:27

Фото: iStock/Алексей Филиппов

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что карьера 35-летнего форварда Артёма Дзюбы в рамках РПЛ почти со стопроцентной вероятностью завершена.
«Карьера Дзюбы в РПЛ завершена с вероятностью 99%. Кому нужен 35-летний игрок, который не проходил подготовку к сезону на летних сборах? Поэтому сложно представить, что какой-то клуб РПЛ рискнёт его подписать», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Петржела.

Последним клубом, за который выступал Дзюба, был московский «Локомотив», но там не стали продлевать контракт со спортсменом.

Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник, напротив, выражал уверенность в том, что экс-форвард «Локомотива» Артём Дзюба ещё выйдет на поле и сыграет. При этом он отмечал, что возраст футболиста (35 лет) не является критическим в современном спорте.

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Губерниев нашёл связь между предвыборной гонкой в США и игрой «Спартака»
22 июля 2024, 18:13

Фото: iStock/matimix

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Спартак» сейчас переживает период турбулентности.
Он отметил, что команда вновь ошиблась с тренером.

«Проблема иностранных тренеров в том, что они или не знают футболистов, или не хотят знать. После первого тура тренера не уволят, но странно, что клуб переносит свои проблемы из сезона в сезон. Думаю, что турбулентность в стане демократов сказывается на «Спартаке». А выдвижение Камаллы Харрис будет означать серьёзные проблемы в атаке у красно-белых. Если бы была Мишель Обама, тогда был бы шанс на хорошую игру в атаке», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Губерниев.

Комментатор подчеркнул, что России нужен сильный «Спартак».

Ранее бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Максим Боков заявил, что крепкую конкуренцию команде в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) могут составить ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».

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Боков назвал основных конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ
22 июля 2024, 18:01

Фото: iStock/:gorodenkoff

Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Максим Боков заявил, что крепкую конкуренцию команде в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) могут составить ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».
«Мне кажется, «Зениту» смогут составить серьёзную конкуренцию в этом сезоне ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Прошёл только первый тур. <…> Чемпионат длинный, и команды готовятся пройти всю дистанцию целиком. Я бы не стал сразу выкидывать кого-то из чемпионской гонки и возвышать «Зенит» на первое место», — отметил в беседе с Metaratings.ru Боков.

Ранее бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов также говорил, что не считает стопроцентными шансы «Зенита» снова стать чемпионом в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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#рпл
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Гаврилов выразил неуверенность в очередном чемпионстве «Зенита»
22 июля 2024, 17:54

Фото: iStock/cyano66

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов заявил, что не считает стопроцентными шансы «Зенита» снова стать чемпионом в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Зенит» обыграл «Крылья Советов», но я пока не могу сказать, что команда будет основным претендентом на золотые медали. У самарцев хорошая команда, но они вряд ли будут претендовать на медали. Надо смотреть на матчи лидеров между собой. Претендентами на высокие места, кроме «Зенита», остаются «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Гаврилов.

Ранее бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев также высказывал мнение о том, что в будущем сезоне РПЛ чемпион сменится.

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#чемпионат
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Подмосковные спортсменки взяли медали всероссийских соревнований по маунтинбайку
22 июля 2024, 15:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Софья Непрынцева победила на всероссийских соревнованиях по BMX. Вторая представительница региона Елена Малышева стала призёром этапа Кубка России, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Непрынцева завоевала золото всероссийских соревнований в дисциплине «ВМХ фристайл-парк», показав лучший результат среди девушек 15-16 лет. А Малышева взяла бронзу в той же дисциплине на V этапа Кубка России. Обе спортсменки – воспитанницы подмосковного Училища олимпийского резерва №1», – говорится в сообщении.
BMX-фристайл – зрелищная экстремальная дисциплина, в которой райдеры за минуту выполняют сложные трюки в BMX-парке. Соревнования проходили с 18 по 21 июля в Казани.

Как отметили в министерстве, состязания были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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В Подмосковье проведут массовые соревнования в честь Дня физкультурника
22 июля 2024, 11:25

Фото: iStock/NickR

Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт — в каждую семью» будут организованы в сорока регионах страны 10 августа, мероприятия приурочены ко Дню физкультурника. Различные турниры проведут и в 57 округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного представительства Национального фитнес-сообщества.
«Целью массовых соревнований является увеличение числа граждан, систематически занимающихся спортом, а также продвижение физкультуры как важнейшего компонента ведения здорового образа жизни», — отмечается в сообщении.
В частности, в Химках в рамках акции «Оздоровительный спорт — в каждую семью» устроят массовые соревнования по баскетболу, волейболу, теннису, футболу, хоккею на траве, стрельбе из лука, дзюдо, карате, скалолазанию, гольфу и пр.

Подробная информация о спортивных соревнованиях размещена на сайте организатора.

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#химки
#спорт
#подмосковье
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В МОК допустили изменение количества россиян, участвующих в Олимпиаде
20 июля 2024, 23:03

Фото: istockphoto/yann vernerie

Список российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпийских играх, может быть не окончательным. Об этом заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.
Он напомнил, что, согласно информации, размещённой на официальном сайте МОК, в Играх в Париже примут участие 32 нейтральных атлета — 15 спортсменов представляют Россию, 17 — Белоруссию. Они представляют десять видов спорта.

Спортивный чиновник отметил, что в МОК надеются, что список нейтральных атлетов, допущенных до Олимпиады, останется неизменным, однако он может быть скорректирован, как и состав любой другой делегации. Макконнелл добавил, что нейтральные спортсмены уже начали заезжать в Олимпийскую деревню, и представители оргкомитета очень рады их видеть.

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#спортсмены
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#париж
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Обруганную мигрантом россиянку-бойца UFC дисквалифицировали за допинг
20 июля 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Россиянка Ирина Алексеева, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок её отстранения от соревнований истечёт в октябре этого года.
Об этом сообщила пресс-служба UFC. Санкции против российской спортсменки применил независимый орган по борьбе с допингом в боевых видах спорта (CSAD). Именно он с 2024 года осуществляет допинг-контроль в UFC. Уточняется, что в пробе Алексеевой были обнаружены следы тестостерона экзогенного происхождения. При этом сама допинг-проба была взята ещё 21 июня 2023 года.

CSAD вынес решение о дисквалификации российской спортсменки сроком на один год, которая начала отсчитываться с 15 октября 2023 года. Таким образом, срок отстранения истечёт в середине октября. Отмечается, что после июня 2023 года Алексеева сдавала ещё несколько допинг-проб, и все они были отрицательными.

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