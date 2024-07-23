Первый этап Кубка Карякина в Королёве собрал более 300 шахматистов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В стартовом турнире Кубка Сергея Карякина приняли участие более 300 опытных и начинающих шахматистов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Соревнования прошли в центральном парке Королёва.
«Спасибо всем, кто сегодня сюда пришёл! Если бы не было такого живого интереса, такого количества детей, мы бы здесь не находились. Это всё для вас, чтобы дети могли участвовать в турнирах, набираться опыта. Всем удачи, хорошей игры, красивых партий, ярких комбинаций и побед» – напутствовал участников чемпион мира по блицу и рапиду, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.Вместе с чемпионом Европы, международным гроссмейстером Владимиром Поткиным он провёл сеанс одновременной игры. Именитым шахматистам противостояли ведущие юниоры региона. Победителю первенства России до 15 лет Святославу Лисенкову удалось завершить партию вничью. Своим выступлением в сеансе одновременной игры он сделал серьёзную заявку на победу в открытом турнире. В результате шахматному вундеркинду удалось одержать семь побед из семи. Второе место занял Сергей Волков. Бронза – на счету Андрея Сбитнева. Все призёры представляли Московскую область.
В открытом турнире разыгрывали медали среди женщин и ветеранов. У представительниц прекрасного пола третьей стала Екатерина Поддаева из Московской области. Среди ветеранов победу праздновал 81-летний житель Подмосковья Анатолий Калинин. Второе и третье места заняли Михаил Григорьев и Владимир Бакашинов из Московской области.
В соревнованиях мальчиков и девочек 2015 года рождения и моложе стопроцентный результат показал подмосковный шахматист Илья Мальченко. На третью ступень пьедестала поднялся Владимир Новиков из Московской области. У девочек золотая награда – на счету ещё одной представительницы Подмосковья Веры Перепеловой.
Как напомнили в министерстве, в этом году Кубок Сергея Карякина проходит в два этапа. Второй состоится 11 августа в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Ёлочки».
Найти подробную информацию о соревнованиях можно на сайте.
Впервые турнир состоялся в Подмосковье в 2022 году. Сейчас он стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская