Подмосковье примет четыре старта Кубка чемпионов по плаванию на открытой воде

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Подмосковье до конца лета пройдёт серия из четырёх заплывов на открытой воде в рамках первого в России международного Кубка чемпионов Swimcup. На старт выйдут любители и профессионалы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Первые соревнования состоятся 28 июля на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в Мытищах. Следующий заплыв пройдёт 11 августа на Пестовском водохранилище городского округа Пушкинский. Затем пловцы соберутся в Красногорске на пляже Рублёво в акватории бухты Живописной. Заключительный старт будет дан 31 августа на Озернинском водохранилище в Рузском городском округе.
Найти подробную информацию и зарегистрироваться на заплывы серии можно на сайте мероприятия.
Как напомнили в министерстве, в Московской области в этом летнем сезоне прошло три турнира Кубка чемпионов Swimcup. Суммарно они собрали более 1,5 тыс. любителей плавания.
Старты международной серии регионе проходят при поддержке Минспорта Подмосковья и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Серия заплывов в этом году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». Подробнее узнать о проекте можно на сайте.
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«Старты в Московской области традиционно собирают сильнейших участников из разных регионов страны благодаря транспортной доступности и красоте локаций. Заплывы в Подмосковье особенно любимы поклонниками плавания. Этот сезон можно назвать одним из самых ярких за всё время существования стартов Swimcup. Невероятно интересно наблюдать за противостоянием профессионалов, опытных любителей и заряженных энергией новичков», – сказал организатор Кубка чемпионов Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.
Найти подробную информацию и зарегистрироваться на заплывы серии можно на сайте мероприятия.
Как напомнили в министерстве, в Московской области в этом летнем сезоне прошло три турнира Кубка чемпионов Swimcup. Суммарно они собрали более 1,5 тыс. любителей плавания.
Старты международной серии регионе проходят при поддержке Минспорта Подмосковья и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Серия заплывов в этом году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». Подробнее узнать о проекте можно на сайте.
Читайте также:
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Лора Луганская