Дмитрий Пятибратов о «Динамо»: Лучшая атака, но проблемы в обороне

10 октября 2025, 17:19

Фото: iStock/leolintang

Российский тренер Дмитрий Пятибратов прокомментировал выступление московского «Динамо» в сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги. По словам эксперта, команда имеет лучшую атаку в чемпионате.





В беседе с Metaratings.ru Пятибратов отметил, что при предыдущем тренере Марцеле Личка команда демонстрировала атакующий футбол и была близка к чемпионству. Сейчас же, с Валерием Карпиным у руля, клуб сталкивается с рядом трудностей — новым составом, травмами и короткой предсезонкой.





«Наши ожидания от «Динамо» были завышенными. Карпину нужно время. В атаке команда выглядит блестяще, но в обороне – проблемы. На мой взгляд, это лучшая атакующая команда лиги, но пропуская так много, за титулы не борются», — сказал Пятибратов.