Губерниев: Матч с Ираном — лишь зрелище, судьба футбола не решится

10 октября 2025, 14:34

Фото: iStock/Yobro10

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о предстоящем товарищеском матче сборной России с командой Ирана. Игра пройдет 10 октября на «Волгоград Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.





Губерниев ожидает от российских футболистов яркой игры. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что в условиях ограниченных возможностей важно использовать каждую встречу.





«На безрыбье и рак рыба», — добавил комментатор, подчеркивая, что результат матча не имеет серьезного значения.