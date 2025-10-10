Губерниев: Матч с Ираном — лишь зрелище, судьба футбола не решится
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о предстоящем товарищеском матче сборной России с командой Ирана. Игра пройдет 10 октября на «Волгоград Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.
Губерниев ожидает от российских футболистов яркой игры. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что в условиях ограниченных возможностей важно использовать каждую встречу.
«На безрыбье и рак рыба», — добавил комментатор, подчеркивая, что результат матча не имеет серьезного значения.
По его мнению, стоит просто порадовать болельщиков зрелищным футболом. Губерниев также упомянул, что матч станет подготовкой к будущему возвращению сборной на международную арену. Он считает, что не стоит ожидать решения судьбы футбола в игре с Ираном.
14 октября в Москве российская сборная сыграет с национальной командой Боливии. Эта игра также начнётся в 20:00.