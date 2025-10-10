Экс-тренер «Факела» Пятибратов: ЦСКА необходим форвард высокого уровня
Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мнением об игре ЦСКА и перспективах команды в борьбе за титул чемпионов России. По его словам, «армейцам» необходимо усилить линию нападения.
Как отметил Пятибратов, работа главного тренера красно-синих Фабио Челестини видна. Он обучил команду, и теперь клуб претендует на чемпионство в РПЛ.
«Но ЦСКА может проседать в реализации моментов. Чтобы бороться за чемпионство, нужно тратить деньги на форвардов экстра-класса. Или угадать с нападающим, который будет решать. Сейчас нонсенс, что защитники забивают больше нападающих – долго так продолжаться не будет. Рано или поздно произойдет сбой, ЦСКА не досчитается очков», — отметил Пятибратов в интервью Metaratings.ru.
Эксперт привёл примеры сильных нападающих в других клубах. В особенности он выделил игрока «Краснодара» Джона Кордобу, который ведёт за собой команду. К тому же в московском «Динамо» надеются на восстановление формы Константина Тюкавина.
После 11 туров РПЛ ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 24 очками, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на один балл, а «Зенит» — на четыре. 18 октября «армейцы» сыграют в гостях с железнодорожниками. Начало матча — в 19:45 по московскому времени.