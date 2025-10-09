Экс-защитник «Динамо» предрёк команде борьбу за золото

09 октября 2025, 17:02

Радослав Батак оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ

Фото: Istock/gorodenkoff

Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак оценил шансы команды на победу в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в текущем сезоне. По его мнению, «бело-голубые» поборются за чемпионский титул.





В беседе с «Metaratings.ru» Батак отметил, что смена руководства мотивирует коллектив проявить себя и выиграть трофей.

«Динамо» будет бороться за чемпионство в этом сезоне... Карпин тоже хочет принести «Динамо» пользу, футболисты с ним сильно стараются. Зимой он поработает с командой и поставит ей свой футбол. Тогда же Тюкавин полностью восстановится после травмы. И «Динамо» поднимется туда, где оно должно быть», — высказался Радослав.

