Экс-защитник «Динамо» предрёк команде борьбу за золото
Радослав Батак оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ
Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак оценил шансы команды на победу в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в текущем сезоне. По его мнению, «бело-голубые» поборются за чемпионский титул.
В беседе с «Metaratings.ru» Батак отметил, что смена руководства мотивирует коллектив проявить себя и выиграть трофей.
«Динамо» будет бороться за чемпионство в этом сезоне... Карпин тоже хочет принести «Динамо» пользу, футболисты с ним сильно стараются. Зимой он поработает с командой и поставит ей свой футбол. Тогда же Тюкавин полностью восстановится после травмы. И «Динамо» поднимется туда, где оно должно быть», — высказался Радослав.На текущий момент после 11 туров РПЛ «Динамо» располагается на восьмом месте, набрав 15 очков. Следующий матч команда проведёт 19 октября на домашнем стадионе «ВТБ Арена» против «Ахмата». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.