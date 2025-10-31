«Он не тренер для чемпионства»: бывший футболист «Рубина» высказался о Карпине

31 октября 2025, 18:09

Попов: Карпин не будет выигрывать титулы, он не тренер для чемпионства

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов дал прогноз на матч казанцев с «Динамо», который пройдет завтра, 1 ноября, на «Ак Барс Арене» и начнется в 17:45 мск.





По его мнению, которое приводит «РБ Спорт», сопернику будет куда сложнее, чем бывшей команде, а тренер Валерий Карпин «серьезно подвиснет» при поражении.





«Динамо» в более шоковом состоянии окажется, если проиграет», — сказал Попов.

«Он не тренер для чемпионства. У него все хорошо, но Карпин не будет выигрывать титулы с командой», — резюмировал он.