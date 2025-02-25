Кандидат на пост главы МОК Коу не исключил возвращения спортсменов из РФ на международную арену

Себастьян Коу (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)
Российские и белорусские спортсмены вполне могут быть допущены к соревнованиям, проводимым международными федерациями. Это произойдёт в том случае, если будет подписано мирное соглашение, которое положит конец украинскому конфликту.
Об этом в интервью изданию Inside the Games заявил Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) британец Себастьян Коу.
Кроме британского барона, на пост президента МОК претендуют также вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, а также глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.
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«Если мы придем к ситуации, а я надеюсь, что так и будет, когда будет достигнуто соглашение и оно удовлетворит обе стороны… Гораздо лучше иметь людей в спорте, чем держать их вне соревнований», — заявил спортивный чиновник.Коу, к слову, чемпион Олимпиады 1980 года в Москве, рассуждая о возможности допуска россиян к международным стартам, признал, что политика оказывает своё влияние на спорт. Он также выразил надежду, что конфликт на Украине будет урегулирован, мирное соглашение заключено, что позволить всем спортсменам, независимо от национальности, участвовать в соревнованиях по всему миру.
Кроме британского барона, на пост президента МОК претендуют также вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, а также глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.
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Александр Бойцов