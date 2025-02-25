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Кандидат на пост главы МОК Коу не исключил возвращения спортсменов из РФ на международную арену

Кандидат на пост главы МОК Коу: Атлеты из РФ могут вернуться в мировые турниры
Себастьян Коу (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Себастьян Коу (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Российские и белорусские спортсмены вполне могут быть допущены к соревнованиям, проводимым международными федерациями. Это произойдёт в том случае, если будет подписано мирное соглашение, которое положит конец украинскому конфликту.
Об этом в интервью изданию Inside the Games заявил Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) британец Себастьян Коу.

«Если мы придем к ситуации, а я надеюсь, что так и будет, когда будет достигнуто соглашение и оно удовлетворит обе стороны… Гораздо лучше иметь людей в спорте, чем держать их вне соревнований», — заявил спортивный чиновник.

Коу, к слову, чемпион Олимпиады 1980 года в Москве, рассуждая о возможности допуска россиян к международным стартам, признал, что политика оказывает своё влияние на спорт. Он также выразил надежду, что конфликт на Украине будет урегулирован, мирное соглашение заключено, что позволить всем спортсменам, независимо от национальности, участвовать в соревнованиях по всему миру.

Кроме британского барона, на пост президента МОК претендуют также вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, а также глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.

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Депутат Госдумы высказалась о голах Овечкина
Депутат Журова заявила, что можно было бы установить счетчик голов Овечкина
24 февраля 2025, 19:54

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Депутат Госдумы Светлана Журова посчитала, что счетчик голов российского хоккеиста Александра Овечкина возможно установить на стадионе московского «Динамо». Об этом парламентарий заявила в разговоре с «РБ Спорт».
«Да, конечно, я слышала о предложении установить счетчик голов Александра Овечкина! Я не против. А зачем этому противиться? Тем более, что многие следят за погоней российского хоккеиста за рекордом Уэйна Гретцки. Просто весь вопрос в том, где именно установить? Возможно, что можно было бы установить счетчик голов Овечкина на стадионе московского «Динамо». Или создать какой-то сайт, где будет вестись подсчет. Но все-таки не на Красной площади, думаю», — резюмировала собеседница, посмеявшись.
Ранее сообщалось о хет-трике Овечкина. Благодаря ему у россиянина теперь 882 гола. Таким образом ему осталось забить еще 12 шайб, чтобы достигнуть показателей канадской легенды Уэйна Гретцки.

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Агент Заварухина прокомментировал информацию о переговорах с «Амуром»
24 февраля 2025, 19:07

Алексей Заварухин (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Известный агент Шуми Бабаев, который представляет интересы Алексея Заварухина прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Трактора» может возглавить «Амур». Об этом сообщает «РБ Спорт».
В настоящее время агент находится в Хабаровске и ведет переговоры с руководством клуба. Примечательно, что в ноябре прошлого года «Амур» уже вел переговоры с Заварухиным. На тот момент стороны не смогли прийти к соглашению, передает «РБ Спорт».

Бабаев отметил, что на днях станут известны детали переговоров. Иные подробности агент раскрывать не стал.

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Проведение Чемпионата России по лыжным гонкам в Казани — честь для города
24 февраля 2025, 18:30

Фото: iStock/FotoDuets

Проведение Чемпионата России по лыжным гонкам в Казани является большой честью для города, так как подобное соревнование там еще не проводилось. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.
«Выше на сегодня ничего нет, кроме подобного соревнования. Для нас очень большая честь, для Татарстана, для Казани. Такая личная, наверное, амбиция, что нам доверили провести такой большой турнир на территории нашей базы в Мирном. Мы постараемся сделать максимум, приложить все усилия для того, чтобы все прошло на самом высоком уровне», — заявил Леонов на пресс-конференции в «Татар-информе».

По его словам, республика уже не впервые доказывает, что Казань является спортивной столицей. При этом чемпионат по лыжам там пройдет впервые.

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев также отметил, что лыжный комплекс в Мирном будет в скором доработан и станет еще лучше.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани будет проходить с 1 по 9 марта в поселке Мирный.

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Семин высказался о зарубежных арбитрах
Семин назвал иностранных арбитров не лучшим путем развития
24 февраля 2025, 14:23

Фото: istockphoto/snowflock

Зарубежные арбитры — не лучший путь развития, заявил экс-главный тренер российской сборной по футболу Юрий Семин. Так он отреагировал на анонс появления иностранных судей в Российской Премьер-Лиге. Семина цитирует Metaratings.ru.
«Наверное, хотят какую-то конкуренцию составить. Конкуренцию надо составить из наших молодых арбитров, не бояться вводить новых судей. Ошибки были, есть и будут. Мне думается, что это не лучший путь для нашего развития», — прокомментировал собеседник.
Ранее стало известно, перейдет ли футболист Лорран Перейра де Соуза из бразильского «Фламенго» в ЦСКА. На соответствующий вопрос ответил футбольный агент Тьяго Фрейтас.

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Стал известен оклад Жаркова по новому контракту с «Трактором»
По новому контракту с «Трактором» Жарков получит 25 млн руб
24 февраля 2025, 14:09

Фото: istockphoto/vchal

Сумму в 25 миллионов рублей получит хоккеист-нападающий Владимир Жарков по новому контракту с «Трактором». Об этом пишет портал Metaratings.ru. Текущий договор закончится в конце мая этого года.
Послужной список Жаркова в сезоне-2024/25 насчитывает 51 одну игру с коэффициентом полезности « 9». Кроме того, бомбардир выступал в КХЛ за «Армейцев», «Авангард» и «Салават Юлаев». В НХЛ Жарков играл за «Нью-Джерси».

В нынешнем сезоне у «Трактора» 82 очка в 59 играх. Команда на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Ранее сообщалось, кто сделал хет-трик в матче НХЛ. Кроме того, стало известно, с каким счетом «Вашингтон» разгромил «Питтсбург».

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