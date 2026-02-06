Тихий рассказал, почему выбрал «Волгу» после ухода из турецкого клуба
Дмитрий Тихий рассказал, почему выбрал «Волгу» после ухода из турецкого «Серика»
Российский защитник Дмитрий Тихий в беседе с Metaratings.ru рассказал, как перешел из турецкого клуба «Серик Беледиеспор» в «Волгу» из Первой лиги (Лиги PARI).
По его словам, в декабре, когда он находился в отпуске, ему позвонили из «Волги» с конкретным предложением. Тихий признался, что почти сразу же согласился.
«Среди других вариантов был «Арсенал». Была и Тула, и еще одна команда, где все было не совсем конкретно. Просто был непонятный переговорный процесс», — пояснил спортсмен.
Тихий играл в Российской Премьер-Лиге за «Химки» и «Пари НН». Из турецкого «Серик Беледиеспора» он ушёл из-за финансовых трудностей клуба. В его активе семь матчей за турецкую команду. «Волга» идёт на 14-й строчке в Лиге PARI, имея в своём активе 22 очка после 21 игры сезона.