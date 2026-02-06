Тихий рассказал, почему выбрал «Волгу» после ухода из турецкого клуба

06 февраля 2026, 18:46

Дмитрий Тихий рассказал, почему выбрал «Волгу» после ухода из турецкого «Серика»

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский защитник Дмитрий Тихий в беседе с Metaratings.ru рассказал, как перешел из турецкого клуба «Серик Беледиеспор» в «Волгу» из Первой лиги (Лиги PARI).





По его словам, в декабре, когда он находился в отпуске, ему позвонили из «Волги» с конкретным предложением. Тихий признался, что почти сразу же согласился.





«Среди других вариантов был «Арсенал». Была и Тула, и еще одна команда, где все было не совсем конкретно. Просто был непонятный переговорный процесс», — пояснил спортсмен.