Василий Пономарёв: когда «Авангард» показывает свою лучшую игру, он непобедим

06 февраля 2026, 16:33

Фото: iStock/shironosov

Нападающий омского «Авангарда» Василий Пономарёв высказался об игре своей команды в нынешнем регулярном чемпионате FONBET КХЛ. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По его мнению, пока рано делать выводы, но очевидно, что «Авангард» движется в верном направлении и с каждым матчем становится сильнее. Пономарёв отметил, что «Металлург» не представляет для клуба основной угрозы.





«Я думаю, что мы сами — наш главный соперник. Когда мы играем свою лучшую игру, то мы непобедимы, а когда у нас что-то не складывается, тогда мы даём очень много моментов сопернику. Над этим нужно работать», — пояснил он.