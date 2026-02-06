Василий Пономарёв: когда «Авангард» показывает свою лучшую игру, он непобедим
Нападающий омского «Авангарда» Василий Пономарёв высказался об игре своей команды в нынешнем регулярном чемпионате FONBET КХЛ. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По его мнению, пока рано делать выводы, но очевидно, что «Авангард» движется в верном направлении и с каждым матчем становится сильнее. Пономарёв отметил, что «Металлург» не представляет для клуба основной угрозы.
«Я думаю, что мы сами — наш главный соперник. Когда мы играем свою лучшую игру, то мы непобедимы, а когда у нас что-то не складывается, тогда мы даём очень много моментов сопернику. Над этим нужно работать», — пояснил он.
Проиграв в овертайме «Автомобилисту» со счётом 2:3, омский клуб заработал право участвовать в Кубке Гагарина-2026. С 76 очками после 52 матчей «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Перед встречей с «Автомобилистом» команда Ги Буше выиграла восемь матчей подряд.