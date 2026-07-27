Дочь фигуристки Грищук обвинила ее в домашнем насилии
Дочь двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Грищук — Скайлер Грейс Грищук — обвинила мать в физическом и психологическом насилии. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram*-аккаунте.
24-летняя девушка заявила, что долгие годы скрывала происходящее в семье, но теперь решилась рассказать об этом. Она отметила, что пережитое стало для нее тяжелым опытом, и поблагодарила всех, кто поддержал и продолжает поддерживать ее в этот период. Однако женщина опровергла ее слова.
«Не обращайте внимания. Это все неправда», — сказала она в беседе с изданием Sport24.Известно, что спортсменка в паре с Евгением Платовым дважды побеждала на Олимпиаде и четырежды становилась чемпионкой мира. Любительскую карьеру она завершила в 1998 году. Уже более 30 лет экс-фигуристка проживает в США.