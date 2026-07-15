Дом звезды «Барселоны» попытались ограбить после выхода Испании в финал
Дом полузащитника сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля в Эсплугес-де-Льобрегат попытались ограбить, пока он играл в полуфинале ЧМ-2026 против Франции. Об этом сообщает El Español.
Инцидент произошел в ночь на 15 июля — через несколько часов после завершения игры, в которой Испания обыграла Францию (2:0) и вышла в финал. Футболист провел на поле весь матч.
Двое неизвестных в масках планировали проникнуть в дом в городе Эсплугес-де-Льобрегат. Когда они начали перелезать через стену виллы, их обнаружили охранники через камеры видеонаблюдения. Служба безопасности среагировала мгновенно, но злоумышленники скрылись. Известно, что в ту же ночь они ограбили еще два дома. Полиция Каталонии начала расследование. Задержать подозреваемых пока не удалось.
Дом, в котором живет Ямаль, ранее принадлежал певице Шакире и экс-защитнику «Барселоны» Жерару Пике, его стоимость оценивается примерно в 11 млн евро.
Читайте также: