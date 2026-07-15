Дом звезды «Барселоны» попытались ограбить после выхода Испании в финал

15 июля 2026, 17:36

Дом игрока «Барселоны» Ламина Ямаля попытались ограбить после полуфинала ЧМ-2026

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Дом полузащитника сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля в Эсплугес-де-Льобрегат попытались ограбить, пока он играл в полуфинале ЧМ-2026 против Франции. Об этом сообщает El Español.