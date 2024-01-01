Домашний стадион «Спартака» переименовали в «Лукойл-арену»

Апелляционный комитет чемпионата мира по быстрым шахматам, проходящего в Самарканде, оставил в силе решение словацкого судьи Ивана Суровы. Ранее он признал договорной ничью в партии между Яном Непомнящим и Даниилом Дубовым и присудил им за это по нулю очков.