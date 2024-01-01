Домашний стадион «Спартака» переименовали в «Лукойл-арену»

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Домашним стадионом «Спартака» в Москве станет «Лукойл-ареной».
Из данных системы СПАРК следует, что «Лукойл» 18 декабря зарегистрировал товарный знак «Лукойл-арена». Заявка на регистрацию компании была подана 22 сентября.
В прошлом году «Лукойл» купил столичный футбольный клуб «Спартак» и стадион «Открытие банк – арена».
Леонид Федун покинул состав акционеров клуба и больше не принимает участия в управлении.
Стадион «Спартака» в Тушино назывался «Открытие банк – арена» в соответствии с названием одного из спонсоров клуба, банка «Открытие», но контракт на наименование завершится в 2023 году.
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В прошлом году «Лукойл» купил столичный футбольный клуб «Спартак» и стадион «Открытие банк – арена».
Стадион «Спартака» в Тушино назывался «Открытие банк – арена» в соответствии с названием одного из спонсоров клуба, банка «Открытие», но контракт на наименование завершится в 2023 году.
«Переименование стадиона в «Лукойл-арену» является частью долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры «Спартака»,- сказано в сообщении клуба.Стадион начал работать в 2014 году и принимал матчи чемпионата мира, Кубка конфедераций.
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Мария Фирсова