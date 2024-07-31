Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ «Достигли невозможного»: Макрон – о возможности плавать в Сене

«Достигли невозможного»: Макрон – о возможности плавать в Сене

Макрон: за четыре года достигли невозможного: в Сене можно плавать
31 июля 2024, 15:14
Фото: iStock/agaliza

Фото: iStock/agaliza

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о достижении невозможного, сделав Сену пригодной для заплыва триатлонистов на Олимпиаде в Париже.
«Благодаря огромным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли невозможного: в Сене можно плавать. Сказочное наследие для жителей Иль‑де‑Франс», — написал Макрон в социальной сети X.

Ранее организаторы были вынуждены отменить два тренировочных заплыва по триатлону и сдвинуть мужские соревнования на один день из-за сильного загрязнения Сены после сильных дождей. 31 июня соревнования все же стартовали.



Ранее сообщалось, что мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024, чтобы доказать безопасность воды для соревнований. Вместе с ней в реку нырнул глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге.

Читайте также:

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в канун Олимпиады

В Париже зажгли олимпийский огонь летних Игр-2024

Олимпийский флаг во время открытия Игр в Париже повесили вверх ногами
#флаг
#безопасность
#соревнования
#министр
#париж
#мэр
#макрон
Олимпийские призеры из Южной и Северной Кореи сделали совместное селфи
31 июля 2024, 15:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Призеры Олимпийских игр по настольному теннису из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали общее селфи на подиуме. Об этом информирует The Korea Herald.
Отмечается, что победу одержал китайский дуэт Ван Чуцинь и Сунь Инша. Северокорейские спортсмены Ри Чон Сик и Ким Кум Ён выиграли серебро. Бронзовыми призерами стали олимпийцы Лим Чон-хун и Син Ю-бин из Южной Кореи.

На церемонии награждения спортсмены из конфликтующих стран чуть коснулись друг друга при рукопожатии и сказали «поздравляю» на корейском языке.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

Читайте также:

Захарова заявила, что цинизм чиновников мирового спорта чудовищен

Возмутивший зрителей Олимпиады голый актер извинился перед христианским миром

Трамп резко высказался о церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже
#спортсмены
#серебро
#игры
#захарова
#олимпиада 2024
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Возмутивший зрителей Олимпиады голый актер извинился перед христианским миром
30 июля 2024, 18:57

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Появившийся голым на церемонии открытия Олимпиады в Париже актер Филипп Катерин извинился перед зрителями, которых мог обидеть его образ. Об этом сообщает CNN France.
Актер исполнял роль древнегреческого бога Диониса, будучи обнаженным и окрашенным в синий цвет. Катерин выразил свои глубокие сожаления и пояснил, что его выступления трактовали неверно.

«Я был воспитан в христианской религии, и самое прекрасное в ней — это прощение. Поэтому я прошу прощения, если обидел вас», — пояснил актер.

Катерин отметил, что выступил почти голым, так как исполняемый им номер символизирует борьбу за мир во всем мире. По его словам, «если бы все были голые, то не было бы войн».

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

Читайте также:

Трамп резко высказался о церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже

Оргкомитет Олимпиады-2024 извинился за позорную интерпретацию «Тайной вечери»

В Греции назвали крахом христианской культуры открытие Олимпиады в Париже
#актёр
#мир
#игры
#трамп
#олимпиада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Зенит» не будет увеличивать предложение по Соболеву
30 июля 2024, 18:07

Фото: iStock/matimix

«Зенит» не намерен улучшать предложение «Спартаку» по возможному трансферу нападающего Александра Соболева.
Как пишет Metaratings.ru, до этого переход футболиста из «Спартака» в «Зенит» СМИ оценивался 8-9 мл евро.

Напомним, что Александр Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года, а на счету спортсмена 58 голов и 32 результативные передачи в 140 матчах в составе этой команды.

Ранее стало известно, что «Спартак» находится в стадии переговорного процесса о покупке защитника Маркиньоса и предлагает игроку зарплату 1,2 млн евро. Отмечалось, что до этого шедшие переговоры «Локомотива» и «Ференцвароша» по поводу бразильца зашли в тупик и не увенчались успехом.

Читайте также:

«Спартак» предложил Маркиньосу зарплату 1,2 млн евро

Афанасьев назвал самых креативных футболистов в РПЛ

Чичерин назвал двух самых талантливых футболистов
#сми
#переход
#спартак
#переговоры
#футбол
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Спартак» предложил Маркиньосу зарплату 1,2 млн евро
30 июля 2024, 17:58

Фото: iStock/StudioQ1

«Спартак» ведёт переговоры о покупке защитника Маркиньоса и предлагает игроку зарплату 1,2 млн евро.
Как пишет Metaratings.ru, до этого шедшие переговоры «Локомотива» и «Ференцвароша» по поводу бразильца зашли в тупик и не увенчались успехом.

Напомним, что в прошедшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, в то время как в этом он провёл одну игру, где по разу забил и оформил ассист.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что в настоящее время наиболее креативными спортсменами в РПЛ являются Максим Глушенков, Сергей Пиняев, а также бразильский полузащитник Бителло.

Читайте также:

Афанасьев назвал самых креативных футболистов в РПЛ

Чичерин назвал двух самых талантливых футболистов

Ларин заявил о феноменальном атакующем потенциале «Локомотива»
#футболист
#переговоры
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кубок чемпионов Swimcup собрал на Пироговском водохранилище более 300 пловцов
30 июля 2024, 17:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 300 любителей плавания на открытой воде из 12 российских регионов вышли на старт международного Кубка чемпионов Swimcup на Пироговском водохранилище в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Профессиональные пловцы и любители участвовали в заплывах на 300, 1000 и 1852 м. Также состоялся старт в ластах на 1852 м. Одним из самых зрелищных заплывов стала командная эстафета 3 по 300 м.

Результаты соревнований можно на сайте.
«В этом сезоне август будет особенно жарким. Впереди три старта в Московской области, которые внесут кардинальные изменения в первые строчки списка лидеров. Ждем всех любителей плавания на стартах на Пестовском водохранилище, на пляже Рублёво в Красногорске и на Озернинском водохранилище», – сказал организатор соревнований, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.
Следующий турнир в рамках Кубка чемпионов Swimcup пройдёт 11 августа на Пестовском водохранилище городского округа Пушкинский. Затем любители плавания соберутся 18 августа в Красногорске на пляже Рублёво в акватории бухты Живописная. Заключительный летний заплыв запланирован на 31 августа в Рузском городском округе.
Регистрация на все заплывы открыта на сайте мероприятия.
В текущем сезоне в Московской области прошло три турнира Кубка чемпионов Swimcup, которые собрали более 1,5 тыс. любителей плавания.

В этом году серия заплывов стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». Узнать о проекте подробное можно на сайте.

Читайте также:

Подмосковные юниорки взяли золото первенства России по футболу

Подмосковный яхтсмен Комиссаров выиграл этап Кубка России

Гольфисты из Подмосковья завоевали две медали чемпионата России
#спорт
#минспорт мо
#плавание
#водохранилище
#соревнования
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Афанасьев назвал самых креативных футболистов в РПЛ
Афанасьев отметил Глушенкова и Пиняева
30 июля 2024, 17:46

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что в настоящее время наиболее креативными спортсменами в РПЛ являются Максим Глушенков, Сергей Пиняев, а также бразильский полузащитник Бителло.
«На данный момент мне очень импонируют Глушенков и Пиняев. Да и Бителло смотрится очень неплохо. Но это только начало турнира, звезды могут погаснуть и засиять новые. Всё самое интересное нас ждет впереди. Надеюсь, что сезон порадует нас не только в плане креативности, но и во всех остальных качествах», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Афанасьев.

Ранее бывший футболист московского «Динамо» Никита Чичерин высказал мнение о том, что самыми талантливыми российскими футболистами, с которыми ему довелось поработать, являются Юрий Жирков и Александр Кокорин.

Читайте также:

Чичерин назвал двух самых талантливых футболистов

Ларин заявил о феноменальном атакующем потенциале «Локомотива»

Сочнов заявил о потере качеств Соболева
#спорт
#мнение
#звёзды
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные юниорки взяли золото первенства России по футболу
30 июля 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Женская сборная команда Московской области одержала победу на первенстве России среди юниорок до 19 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Финальный матч представительницы Подмосковья провели со сборной командой Москвы и победили со счётом 2:0. Голы забили Кира Даниленкова и Алина Дресвянская», — говорится в сообщении.
Кроме того, по итогам соревнований три подмосковные спортсменки были отмечены индивидуально. Лучим игроком первенства признали Алину Мочунову, лучшим игроком команды — Анастасию Черноусову, а лучшим бомбардиром Алину Дресвянскую.

В министерстве отметили, что на пути к золотой медали первенства команда Московской области обыграла, кроме москвичек, башкирскую сборную, представительниц Ставропольского рая и Астраханской области, а также команду из Волгоградской области, которая завоевала бронзовую медаль.

Читайте также:

Подмосковный яхтсмен Комиссаров выиграл этап Кубка России

Опубликовано лучшее фото с Олимпиады в Париже

Гольфисты из Подмосковья завоевали две медали чемпионата России
#первенство
#футбол
#спортсмены
#московская область
#медаль
#золото
#минспорта мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный яхтсмен Комиссаров выиграл этап Кубка России
30 июля 2024, 16:46

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Яхтсмен из Московской области Сергей Комиссаров завоевал золото в финале Кубка России и международных соревнований по парусному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Подмосковный яхтсмен стал лучшим в классе «лазер-стандарт», обойдя представителей Санкт-Петербурга и Москвы», – рассказали в ведомстве.
В соревнованиях участвовали более 170 спортсменов из Московской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, Краснодарского края, Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга. В параллельном зачёте «Открытый Кубок Содружества» выступили спортсмены из России и Белоруссии.

Третий этап Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт и второй этап «Открытого Кубка Содружества» проходили в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге.

Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Читайте также:

Гольфисты из Подмосковья завоевали две медали чемпионата России

В Одинцове состоится чемпионат мира по русским шашкам

Подмосковная гребчиха Новыш взяла шесть медалей Кубка сильнейших и первенства России
#спорт
#подмосковье
#московская область
#минспорт мо
#яхты
#кубок россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликовано лучшее фото с Олимпиады в Париже
МОК: фотография серфингиста Медины стала одним из ярчайших образов Олимпиады
30 июля 2024, 15:29

Фото: iStock/EpicStockMedia

Фотография серфингиста из Бразилии Габриэля Медины стала одним из ярчайших образов Летних олимпийских игр, проходящих в Париже. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного олимпийского комитета.
Фотограф AFP Жером Бруйе смог запечатлеть, как Медина празднует свой новый рекорд на соревнованиях, парящим высоко в воздухе с поднятой вверх рукой.


Серфер вышел в четвертьфинал соревнований, получив самый высокий балл на одиночной волне за всю историю Олимпийских игр — 9,90 из 10.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

Читайте также:

Трамп резко высказался о церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже

Позор и пятно на олимпийском движении: Звезда UFC призвал вернуть Олимпиаду в РФ

Даванков выразил уверенность в результате российских спортсменов на ОИ-2024
#рекорд
#игры
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф