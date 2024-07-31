«Достигли невозможного»: Макрон – о возможности плавать в Сене

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о достижении невозможного, сделав Сену пригодной для заплыва триатлонистов на Олимпиаде в Париже.
«Благодаря огромным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли невозможного: в Сене можно плавать. Сказочное наследие для жителей Иль‑де‑Франс», — написал Макрон в социальной сети X.
Ранее организаторы были вынуждены отменить два тренировочных заплыва по триатлону и сдвинуть мужские соревнования на один день из-за сильного загрязнения Сены после сильных дождей. 31 июня соревнования все же стартовали.
Ранее сообщалось, что мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024, чтобы доказать безопасность воды для соревнований. Вместе с ней в реку нырнул глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге.
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Элина Позднякова