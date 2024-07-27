Олимпийский флаг во время открытия Игр в Париже повесили вверх ногами

Фото: istockphoto/Alexandros Michailidis
На церемонии открытия Игр 2024 года в Париже олимпийский флаг повесили вверх ногами, передает корреспондент «Ленты.ру».
Во время мероприятия таинственный человек пронес флаг к сцене возле Эйфелевой башни. Затем флаг ошибочно закрепили на флагштоке и подняли.
Впервые парад делегаций проходил не на стадионе, а на реке Сена. Российские и белорусские спортсмены не были допущены к участию в параде. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц. Всего в Париже выступят 15 российских и 17 белорусских спортсменов.
Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получат медали, состоящие из металлических частей, взятых с Эйфелевой башни.
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Впервые парад делегаций проходил не на стадионе, а на реке Сена. Российские и белорусские спортсмены не были допущены к участию в параде. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц. Всего в Париже выступят 15 российских и 17 белорусских спортсменов.
Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получат медали, состоящие из металлических частей, взятых с Эйфелевой башни.
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Александр Климов