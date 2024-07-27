В Париже зажгли олимпийский огонь летних Игр-2024

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Олимпийский огонь зажгли на церемонии открытия 33-х летних Игр в Париже, передает корреспондент «Ленты.ру».
Огонь зажгли трехкратные олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек. Затем пламя поднялось в небо на воздушном шаре.
Церемония открытия прошла на реке Сена, а делегации стран путешествовали по реке на лодках. Делегации России и Белоруссии не были допущены к участию в параде.
Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры награждаются медалями, содержащими кусок металла, вырезанный из Эйфелевой башни.
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Церемония открытия прошла на реке Сена, а делегации стран путешествовали по реке на лодках. Делегации России и Белоруссии не были допущены к участию в параде.
Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры награждаются медалями, содержащими кусок металла, вырезанный из Эйфелевой башни.
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Александр Климов