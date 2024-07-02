Драчёв заявил о нецелесообразности поездки спортсменов РФ на Олимпийские игры

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Обладатель Кубка мира по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что российским спортсменам в сложившихся обстоятельствах нецелесообразно ехать на Олимпийские игры.
«К Олимпийским играм я отношусь прекрасно, но в нынешней ситуации ехать на такие Игры нецелесообразно. Нас там никто не ждёт, полностью дискредитировали, а отношение к российским спортсменам будет крайне негативным. Они сделали всё, чтобы наши спортсмены сами отказались от этих Игр. Взрослые спортсмены, прошедшие многое, видят это именно так», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Драчёв.
При этом, он отметил, что осуждать и называть предателями страны тех спортсменов, которые всё же согласились поехать в Париж, также нельзя.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анна Калинская, получившая разрешение на участие со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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Мелисса Тимофеева