Получившая допуск к Олимпиаде российская теннисистка пропустит Игры

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анна Калинская, получившая разрешение на участие со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже, передает «Матч ТВ».
Тарпищев подчеркнул, что список организаций на данный момент пополнился.
Ранее МОК опубликовал на своем сайте новый список россиян, допущенных к играм в 2024 году. Список состоит из восьми россиян. К нему присоединилась и Калинская.
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«Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде», — добавил он.
Ранее МОК опубликовал на своем сайте новый список россиян, допущенных к играм в 2024 году. Список состоит из восьми россиян. К нему присоединилась и Калинская.
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Александр Климов