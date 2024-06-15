Известны имена 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр в Париже

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Известны имена первых 14 российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).
Таким образом к соревнованиям допустили велогонщицу Тамару Дронову, трехкратного призера чемпионатов мира, а также четырехкратную чемпионку Европы по дзюдо Елену Иващенко, велогонщика Александра Власова, борца в классическом стиле Алана Остаева, борцов в вольном стиле Начына Монгуша и Шамиля Мамедова, а также батутистку Анжелу Бладцеву.
Кроме того, МОК обнародовал имена спортсменов из Белоруссии. Ранее сообщалось, что в случае наличия у российских спортсменов политической символики, включая символ «Z», их дисквалифицируют.
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Никита Кротов